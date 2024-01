¿Quién es Juan José Campanella? El año que ganó un Oscar, su mujer y sus dos hijos

Juan José Campanella nació en Buenos Aires (Argentina) en 1959, siendo descendiente de españoles, ya que su abuelo venía de la villa asturiana de Taramundi y su abuela de la villa gallega de Ribadavia.

Estudió dirección y producción en la Escuela de Cine de la Universidad de Buenos Aires y en los 80 comenzó a trabajar dirigiendo capítulos de varias series y cortos en Argentina. No fue hasta 1999 cuando el actor y guionista se encargó de coescribir la película El mismo amor, la misma lluvia, que le permitió darse a conocer en el país latino.

En 2001, Juan José dirigió el popular film El hijo de la novia y logró su primera nominación a los premios Oscar como Mejor película de habla no inglesa. La suerte no estuvo de su parte, lo que sí sucedió en 2009 con El secreto de sus ojos, uno de sus proyectos más exitosos internacionalmente.

Juan José Campanella

La película -basada en la novela homónima de Eduardo Sacheri- arrasó y volvió a ser nominado a los prestigiosos premios de cine en EEUU como Mejor película de habla no inglesa y esta vez sí lo ganó. Se terminaría adaptando en 2015 al público angloparlante como Secret in Their Eyes.

El director argentino de 64 años también fue muy valorado en los premios Goya. Se hizo con tres nominaciones, Mejor película iberoamericana, Mejor director y Mejor guion adaptado, consiguiendo la primera de ellas.

En 2014, Juan José logró su segundo cabezón en España como Mejor película de animación por Metegol.

Su negativa opinión sobre el cine

El ganador de un Oscar ha revelado en varias ocasiones su decepción por el paso del tiempo, que ha dado lugar a la 'desaparición' del cine en salas para pasarse a las plataformas y la televisión. En una entrevista en La Vanguardia, explicó su punto de vista: "Para mí es ir a la sala. Es esa sala con la pantalla que me domina, es un clima. Era comunicación, era estar con una audiencia. Verlo por televisión es otra experiencia para mí mucho menor".

"En lo particular, es una crisis por la que estoy pasando porque no quiero hacer cine para televisión", zanjaba. "Sí hago series para televisión: es otro tipo de narrativa en un tiempo que le pertenece a las series. Uno se puede meter en los personajes y las historias tangenciales como en una novela".

Cecilia Monti, la mujer de Juan José Campanella

Juan José Campanella ha sido bastante discreto sobre su vida privada. Está casado con la vestuarista Cecilia Monti (53 años), que trabajó con ella en varias de sus películas como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y El secreto de sus ojos.

Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y sus primeros trabajos fueron en escenografía para teatro y se dio cuenta que no quería diseñar el escenario, sino vestirlos: "Si bien entré por el lado escenográfico, después me di cuenta de que me interesaba más trabajar con la psicología de los personajes que dedicarme a la recreación de su espacio", dijo para Miniteando.

El director reveló en una charla con Sophia en 2013 y confesó que había sido un alma libre y conoció a su pareja tarde: "Yo, que hasta los 40 iba de relación en relación, a esa edad pude conocer a mi mujer, y todo cambió. Por eso, valoro tanto la estabilidad y el hogar".

Guadalupe y Federico, los dos hijos de Juan José

Juan José y Cecilia tienen dos hijos, Guadalupe y Federico, de 29 años y 17 años respectivamente. Sobre ellos, el premiado por dos Goya recordó en la citada entrevista que pasaba mucho tiempo con el pequeño.

"Paso mucho tiempo con mi hijo, Fede, y estoy muy entusiasmado con los libros de Historia. Esto de estudiar Ciencias Políticas me está interesando realmente, y fuera de los libros, me gusta jugar al pool y tocar el violín", dijo en 2013.

Más allá de esto, el director ha sido muy discreto sobre su vida privada y tampoco ha compartido imágenes con su familia en redes sociales.