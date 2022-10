¿Quién es Laura Galán? Conoce a la actriz de 'Cerdita' que lucha contra la gordofobia

"Todavía emocionada y sin creer que Cerdita se ha llevado el Goya a Mejor cortometraje de ficción. Gracias a la Academia, al equipo cerdo (¡¡Carlota!!), a nuestras familias, amores y amigos, y a todos los que nos habéis apoyado en este camino. Qué felices nos habéis hecho", escribía exultante Laura Galán en Instagram el 3 de febrero de 2019 después de que esta actriz de Guadalajara viviese una de las noches de sus sueños gracias a su cortometraje Cerdita.

Más de dos años después, ese corto se ha hecho película y Sara, la adolescente con problemas de obesidad a la que ella dio vida, llega el 14 de octubre a la cartelera después de fascinar en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en el Festival de Cine de Sundance, en el Fantastic Fest de Austin (Texas) —donde fue ganadora del premio a la Mejor película de terror— y en la pasada edición del Festival de San Sebastián.

"Estoy super feliz porque no sé si me volverá a pasar algo así", confesaba a La Vanguardia Galán quien, a sus 36 años y con una larga carrera como actriz de teatro, ha afrontado su primer papel como protagonista de un largometraje.

"Al principio Carlota [Pereda, la directora] no me quería porque era mayor, pero quedamos en una cafetería y me pidió que hiciese la última mirada del guion y decidió que era yo. Carlota es mi familia, la quiero muchísimo y estoy superagradecida de que haya confiado en mí".

A las órdenes de esta directora y acompañada por Carmen Machi y Pilar Castro, entre otros actores, Laura Galán es la protagonista de este thriller ambientado en un pueblo de Extremadura que promete sangre y algo de terror, con el bullying como tema central de la historia. La actriz aparece en biquini en buena parte de la cinta, desafiando el cliché machista y la dictadura del cuerpo normativo.

“Estoy gorda y me siento guapa y sexy”

“Yo no tengo ningún problema en mostrar mi cuerpo. ¿A quién le puede molestar verlo? Me gustaría que la gente se planteara por qué no le gusta ver un cuerpo no normativo como el mío. Y la verdad es que yo me veo guapísima durante toda la película. ¿Pasa algo?”, afirmaba contundente Laura Galán en la presentación de la película en Sitges.

LLa actriz, con su actitud y su trabajo, se ha convertido en un referente en la lucha contra la gordofobia y en un referente en la alfombra roja reivindicando la diversidad de cuerpos . "Mido 1'50, estoy gorda y me siento guapa y sexy... la gente se vuelve loca", manifestaba en una entrevista a El Salto cuando se estrenó el cortometraje.

Según ha contado, uno de sus libros de referencia es 10 gritos contra la gordofobia, de Magdalena Piñeyro. “Es un libro al que acudo mucho y recomiendo, porque da muchas claves sobre la sociedad y su relación con las personas gordas. Ayuda a expresar y poner nombre a actitudes y conductas que hemos sufrido y que en el momento no sabemos ubicarlas”, contó en el diario Sur.

Una año lleno de emociones

Fue en el verano de 2021 cuando Laura y todo el equipo de Cerdita se trasladaron al pueblo cacereño de Villanueva de la Vera para rodar la película. En ese momento Galán ya había probado las mieles del éxito, pero no sabía lo que le quedaba aún por vivir, personal y profesionalmente.

Este año, Galán y su pareja —el cineasta y ayudante de dirección Patrick Bencomo Weber, del que presume estar muy enamorada— se convirtieron en padres por primera vez. Su hijo Teo nació el 18 de abril de 2022. Ese día el mundo dio un vuelco, como escribió la propia actriz en Instagram: "Nació lo más bello, lo más perfecto, lo más increíble que yo he visto en mi vida. Y Patrick y yo no podemos dejar de mirarlo y pensar la suerte que tenemos y todo lo que ya amamos a esta personita. Querido Teo, bienvenido a este mundo de locos. Ya somos muchos los que te queremos y no vamos a soltar tu mano en la vida. Qué suerte ser tu madre".

Galán se define como una persona "de gustos muy sencillos": "Me basta con ir a casa de mis padres para desconectar de la rutina. Poder estar con mi familia en su casa de campo, salir de Madrid, comer y beber bien y estar en la piscina es un sueño”, contó en una entrevista con El Ideal.

Profesionalmente, además de ir recogiendo excelentes críticas por su papel de Sara, su personaje en Cerdita, en breve estrenará Una noche con Adela, donde interpreta a Paula, de nuevo un papel protagonista en una película de suspense.