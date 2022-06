Quién es Rodrigo Santoro: de qué películas y series te suena su cara, su mujer y su hija

Seguro que has visto alguna serie o película de las muchas que ha protagonizado. Rodrigo Santoro es uno de los actores brasileños más destacados fuera de su país. Empezó en el mundo de las telenovelas y pronto conseguría pequeños papeles en grandes películas que han marcado la historia del cine contemporáneo. Love Actually es una de ellas.

Álvaro Morte y Rodrigo Santoro son Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes en Sin Límites, la nueva serie de Amazon Prime basada en una de las grandes hazañas de la historia, la primera vuelta al mundo en barco. La expedición, que partió de Cádiz en 1519, salió con 239 tripulantes y volvió solo con 18. El próximo 10 de junio se estrena en la plataforma de pago.

De dónde es y cuántos años tiene

Rodrigo Santoro nació en Río de Janeiro (Brasil) hace 46 años. Su madre era brasileña y se dedicaba al mundo del arte mientas su padre, italiano, se desempeñaba como ingeniero.

Aunque su primer contacto con las cámaras llegó de la mano del periodismo (estudió en Puc-Rio), el actor descubrió su verdadero talento gracias a un taller de interpretación en Rede Globo. Sus primeros trabajos como actor los hizo en novelas latinas, proyectos gracias a los que se ha convertido en el actor que es hoy en día.

En su cuenta de Instagram se mostró muy agradecido por esa etapa que le abrió las puertas del cine. "A partir de las novelas construí mi trayectoria como actor, pude encarar otros desafíos. Nuestro arte se reconoce en todos los lugares. Estoy orgulloso de formar parte de esta historia", escribió junto a una foto suya de joven.

De qué te suena su cara

Lo cierto es que aunque no sea uno de los rostros más reconocidos de la ficción, sí ha protagonizado superproducciones muy populares. En 300 aparecía con el pelo rapado para interpretar al dios Xerxes. Llegó incluso a estar nominado como mejor villano a los Premios MTV Awards.

Santoro como Xerxes en '300' // Legendary Pictures

Para la exitosísima serie Perdidos se puso en el papel de Paulo, uno de los supervivientes del vuelo 825.

En la comedia romántica Love Actually protagonizaba la historia de Sarah y Karl junto a la actriz Laura Linney. De hecho, la intérprete contó hace años en el programa de televisión estadounidense The Graham Norton Show que según su parecer se llevó "el mejor beso de la película". Y eso que apuntó que las circunstancias personales durante el rodaje no lo habían puesto fácil"

"Los dos habíamos sufrido un desengaño amoroso. A él acababan de dejarle y a mi también. Recuerdo el día en que nos tocaba rodar, aparecimos los dos arrastrándonos de camino al set. Él me dijo 'Laura, tengo el corazón roto' y yo le contesté que estaba igual y que lo bueno era que nos íbamos a pasar el día haciéndonos sentir mejor. Creo que por eso hay una dulzura especial en la escena. Estábamos los dos muy tristes", reveló.

Santoro en Love Actually // Universal Pictures

Más recientemente ha interpretado el papel de Hector Escaton en Westworld.

Santoro en Westworld // HBO

Su vida más personal

Su mujer se llama Melanie Fronckowiak y están casados desde el año 2013.

Cinco años después, en 2017, la pareja daba la bienvenida a su primera y única hija, Nina Fronckowiak Santoro, que tiene ahora cinco años.