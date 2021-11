¿Quién ha sido el ganador de la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena'?

Concursantes 'Tu Cara Me Suena' 9 // Antena 3

Si las cosas ya estaban duras por hacerse con el galardón de ganador de Tu cara me suena , parece que la tercera gala viene para complicar la lucha mucho más del concurso de imitaciones musicales . Descubre quién es el concursante que se ha convertido en el ganador de la gala de TCMS .

9ª EDICIÓN 'TU CARA ME SUENA'

Tu cara me suena es un programa que sorprende cada semana y los artistas de este viernes no han dejado indiferente a nadie... Desde los conocidísimos Camila Cabello, C. Tangana o Camilo hasta los olvidados Raúl y Limahl, el programa de imitaciones tiene música para todos los gustos y muchas risas que echarse.

Además, no han faltado tampoco los invitados de lujo. Si la semana pasada era Beatriz Luengo la que se embarcaba en un 'original y copia' junto a Lydia Bosch, esta semana ha sido Rasel el que ha tenido la dura tarea de dar vida a El Madrileño junto a La Húngara, con el temazo de Tú me dejaste de querer y una caracterización espectacular...

También se ha sumado el cantante Hugo Cobo, que se ha transformado en Ed Sheeran para cantar Bad Habits, el último single de su disco = (Equals).

¿Quién ha sido el ganador de la tercera gala de 'TCMS'?

Está claro que la cosa está muy difícil para hacerse con el trofeo de ganador en Tu cara me suena. Tras los triunfos de Rasel y de Nia, el encargado de llevarse el título de campeón de la tercera gala ha sido Agoney.

El cantante canario se ha puesto en la piel de Limahl (Christopher Hamill), el cantante de la conocídisima Neverending story, canción principal de la banda sonora de La historia interminable.

Con ese característico cabello rubio desgreñado y un look muy noventero, Agoney ha clavado la actuación de la mítica canción superando a todos sus compañeros en la tabla después de obtener la máxima puntuación del público, adelantando a María Peláe y Lydia Bosch.

El cantante, de hecho, ha protagonizado uno de los momentos de la noche, pues ni siquiera se dio cuenta de que había sido él el ganador tras finalizar el recuento de los votos. Así, Agoney ha comentado que los 3.000 euros irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), para que sigan investigando una enfermedad que le ha acompañado durante mucho tiempo en su vida.

Agoney gana la tercera gala de TCMS // Antena 3

¿Qué artistas imitarán en la cuarta gala de 'Tu Cara Me Suena'?