Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Andrés Suárez, Patricia Pérez, Flipy y Laura Sánchez

Antes de la Semana Santa Pasapalabra renueva a su gran plantel de invitados, que acompañarán desde el equipo azul y el equipo naranja durante tres programas. Y esta vez son músicos, comunicadores, humoristas y modelos quienes intentarán superar todas las pruebas.

Roberto Leal recibe en el plató de Pasapalabra a cuatro nuevos famosos. Durante tres programas, dos de ellos acompañarán desde el equipo azul, y los otros dos desde el equipo naranja.

Esta vez son comunicadores, humoristas, músicos y modelos quienes llegan con energía para superar cada una de las pruebas y hacerse con el máximo número de segundos posibles para El Rosco. ¡Te contamos quiénes son!

Andrés Suárez

Andrés Suárez en 2025 | GTRES

Este cantautor originario de Ferrol lleva toda su vida componiendo y cantando sus canciones. Su trayectoria la forman 13 discos en total, entre los que destacan Cuando vuelva la marea, Mi pequeña historia, Desde una ventana y su reciente estreno, Lúa. Ha colaborado con artistas como Pablo Milanés y Leire Martínez.

Patricia Pérez

Patricia Pérez | GTRES

Esta presentadora, escritora y actriz se dio a conocer por ser presentadora de concursos en los años 90, como El Gran Juego de la Oca y Nos vamos de vacaciones. Continúa muy ligada a la televisión como colaboradora. Ha publicado tres libros sobre bienestar, pues está especializada en nutrición ortomolecular, nutrigenética y nutrigenómica.

Flipy

Flipy | GTRES

Este cómico y guionista se dio a conocer al gran público como colaborador de El Hormiguero, pero también por programas como Showmatch y La azotea de Wyoming. Actualmente está centrado en su faceta de productor de televisión, y está detrás de formatos como Involución y Fit Life.

Laura Sánchez

La sorprendente respuesta de Orestes al halago de Laura Sánchez: “Nunca somos muy normales” | antena3

Esta modelo y actriz tiene un pasado en grandes pasarelas como la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán y ha sido portada de importantes revistas de moda. Pero, además, ha participado en series como Los hombres de Paco, La Fuga y la película 3 bodas de más. Además, es una habitual de concursos, como MasterChef Celebrity y Maestros de la costura Celebrity.