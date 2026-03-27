DEL 27 AL31 DE MARZO

Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Andrés Suárez, Patricia Pérez, Flipy y Laura Sánchez

Antes de la Semana Santa Pasapalabra renueva a su gran plantel de invitados, que acompañarán desde el equipo azul y el equipo naranja durante tres programas. Y esta vez son músicos, comunicadores, humoristas y modelos quienes intentarán superar todas las pruebas.

Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista
Roberto Leal imita la voz de Eros Ramazzotti como ayuda inesperada en La Pista | Antena 3

Europa FM

Madrid27/03/2026 17:28

Roberto Leal recibe en el plató de Pasapalabra a cuatro nuevos famosos. Durante tres programas, dos de ellos acompañarán desde el equipo azul, y los otros dos desde el equipo naranja.

Esta vez son comunicadores, humoristas, músicos y modelos quienes llegan con energía para superar cada una de las pruebas y hacerse con el máximo número de segundos posibles para El Rosco. ¡Te contamos quiénes son!

Andrés Suárez

Andrés Suárez en 2025
Andrés Suárez en 2025 | GTRES

Este cantautor originario de Ferrol lleva toda su vida componiendo y cantando sus canciones. Su trayectoria la forman 13 discos en total, entre los que destacan Cuando vuelva la marea, Mi pequeña historia, Desde una ventana y su reciente estreno, Lúa. Ha colaborado con artistas como Pablo Milanés y Leire Martínez.

Patricia Pérez

Patricia Pérez
Patricia Pérez | GTRES

Esta presentadora, escritora y actriz se dio a conocer por ser presentadora de concursos en los años 90, como El Gran Juego de la Oca y Nos vamos de vacaciones. Continúa muy ligada a la televisión como colaboradora. Ha publicado tres libros sobre bienestar, pues está especializada en nutrición ortomolecular, nutrigenética y nutrigenómica.

Flipy

Flipy
Flipy | GTRES

Este cómico y guionista se dio a conocer al gran público como colaborador de El Hormiguero, pero también por programas como Showmatch y La azotea de Wyoming. Actualmente está centrado en su faceta de productor de televisión, y está detrás de formatos como Involución y Fit Life.

Laura Sánchez

La sorprendente respuesta de Orestes al halago de Laura Sánchez: “Nunca somos muy normales”
La sorprendente respuesta de Orestes al halago de Laura Sánchez: “Nunca somos muy normales” | antena3

Esta modelo y actriz tiene un pasado en grandes pasarelas como la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán y ha sido portada de importantes revistas de moda. Pero, además, ha participado en series como Los hombres de Paco, La Fuga y la película 3 bodas de más. Además, es una habitual de concursos, como MasterChef Celebrity y Maestros de la costura Celebrity.