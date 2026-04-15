Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Manuel Díaz, Noelia López, Paco Cabezas y Gemma Mengual

El programa estrella de las tardes de Antena 3 regresa con nuevos invitados que acompañarán a Roberto Leal y los concursantes en el camino hacia El Rosco. Un torero, una modelo, un director y una nadadora participarán en los tres póximos programas de Pasapalabra .

Pasapalabravuelve a renovar famosos una semana más para los programas del 15 al 17 de abril. En esta ocasión, serán Manuel Díaz, Noelia López, Paco Cabezas y Gemma Mengual quienes estarán presentes en el programa de Roberto Leal para acompañar a los concursantes en el Equipo Azul y el Equipo Naranja.

Manuel Díaz

Manuel Díaz "El Cordobés" en la presentación de 'El Desafío' | Getty Images

Manuel Díaz (57 años), conocido dentro del toreo como "El Cordobés", se retiró en 2022 tras casi 40 años de trayectoria. Y es que su profesión le viene también de familia, pues es hijo del torero Manuel Benítez "El Cordobés".

En su carrera, ha sido herido de gravedad en varias ocasiones, siendo la más dura en 2023, cuando tuvo que ser hospitalizado por una cornada.

Al margen de su profesión, ha participado en programas de televisión como El desafío, MasterChef Celebrity España, ¡A bailar! o Padres lejanos.

Noelia López

Noelia López en una premier | Getty Images

La modelo Noelia López (39 años) debutó al ser la ganadora de la segunda edición del reality español Supermodelo 2007, lo cual le permitió firmar un contrato con Elite Model Look. Durante su carrera ha trabajado en múltiples países y con marcas potentes y ha desfilado en varias pasarelas de moda.

Además, ha aparecido en videoclips como Al filo de la irrealidad, del cantante español David Bustamante, ha ganado el concurso Expedición imposible junto a su pareja, el exnadador Felipe López Ferreiro, y ha sido reportera y presentadora brevemente.

Paco Cabezas

Paco Cabezas en el Festival de Cine de San Sebastián | Getty Images

Paco Cabezas (50 años) es un reconocido guionista, director y productor que ha participado en películas y series de proyección nacional e internacional.

Entre sus trabajos más reconocidos como director están las series La Novia Gitana, Miércoles, The Umbrella Academy o The Walking Dead: Daryl Dixon. En cuanto a películas, ha dirigido cintas como Adiós, Tokarev o Aparecidos.

Gemma Mengual

Gemma Mengual en unos premios | Gtres

El toque deportivo lo pone en esta ocasión Gemma Mengual (49 años), deportista que ha competido en natación sincronizada. Durante su carrera, ha participado en los Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2000 y 2016, obteniendo dos medallas de plata en Pekín 2008, en las categorías dúo y de equipo.

Además, ha ganado diecinueve medallas en el Campeonato Mundial de Natación entre los años 2003 y 2009, y quince medallas en el Campeonato Europeo de Natación entre los años 2000 y 2008.