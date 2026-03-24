Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son María Zurita, Xavier Deltell, Antea Rodríguez y Chema Martínez

Pasapalabra vuelve a renovar sus invitados y esta vez lo hará con un humorista, una actriz, un atleta y un miembro de la realeza. Durante los tres próximos programas, estos famosos acompañarán a Roberto Leal y los concursantes para hacerles reír en su camino hacia El Rosco.

El Equipo Azul y el Equipo Naranja renuevan una semana más con invitados de altura para amenizar la tarde a los espectadores de Pasapalabra. En esta ocasión, serán María Zurita, Xavier Deltell, Antea Rodríguez y Chema Martínez quienes acompañen a Roberto Leal y los concursantes durante los tres próximos programas.

María Zurita

María Zurita en una presentación | Gtres

María Zurita (50 años) es principalmente conocida por ser parte de la familia de los Borbones, siendo prima del actual rey de España Felipe VI.

Estudió Traducción e Interpretación en la Universidad Europea y es dueña de la empresa Zesauro Traducciones, que fundó en 2002 y por la que obtuvo el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección en el año 2008. Durante tres años, dirigió la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid.

En televisión, ha participado en programas comoMask Singer y Pasapalabra.

Xavier Deltell

Xavier Deltell en FesTVal 2024 | Getty Images

En sus inicios, Xavier Deltell (68 años) trabajó como humorista en la radio barcelonesa y más tarde saltaría a la televisión. Principalmente fue colaborador de programas como Crónicas Marcianas o Me resbala.

Además, ha participado en series como Cheers y La que se avecina y ha participado en películas como Torrente 3, Torrente 4, Torrente 5 y Padre no hay más que uno 5. En teatro, ha actuado en Y si no, nos enfadamos y Uno más uno no son dos, con Carlos Latre.

Antea Rodríguez

Antea Rodríguez | Instagram: @antearodriguez

Antea Rodríguez es una actriz que ha ganado relevancia por su papel en series comoSueños de Libertad o Servir y Proteger y películas como Udra o Sin Motivo Aparente.

Sin embargo, también ha trabajado como guionista y productora en Udra y el corto Check.

Chema Martínez

Chema Martínez en los Inclusive Games 2024 | Getty Images

José Manuel Martínez Fernández es un atleta conocido en el entorno atlético como Chema Martínez (54 años). En su palmarés, ha ganado dos medallas obtenidas en 10 000 metros en los Campeonatos europeos de 2002 (oro) y 2006 (plata) celebrados en Múnich y Gotemburgo, respectivamente.

Ha sido olímpico en Atenas 2004, competición en la que se clasificó noveno, a un puesto de conseguir posición en la final. También ha sido subcampeón (plata) en la maratón de los campeonatos de 2010 disputados en Barcelona.