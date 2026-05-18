Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son David Civera, José Manuel Parada, Paloma Lago y Fiona Ferrer

Un cantante, dos presentadores y una diseñadora se unen a Pasapalabra para amenizar el camino hacia El Rosco , la prueba final del programa de Antena 3.

El concurso estrella de las tardes de Antena 3 renueva invitados de altura con David Civera, José Manuel Parada, Paloma Lago y Fiona Ferrer. Los cuatro famosos amenizarán el camino a los concursantes de Pasapalabrapara hacerse con el codiciado Bote.

David Civera

David Civera en los Premios de La Academia de La Música de España 2025 | Getty Images

David Civera (47 años) será siempre recordado como creador de algunas de las canciones del verano, como Que la detengan y Bye, bye.

Sin embargo, su primer momento de mayor exposición fue en el programa Lluvia de estrellas y posteriormente representando a España en Eurovisión en 2001 con Dile que la quiero.

El artista ha publicado un total de 10 álbumes de estudio, ha sido presentador del programa Superstar, participó en ¡Mira quién baila! y actuó en la telenovela Esencia de poder.

José Manuel Parada

José Manuel Parada en una premier | Getty Images

En el Equipo Azul tenemos a José Manuel Parada (72 años), conocido por haber sido presentador del mítico programaCine de barrioy por su participación en programas de entretenimiento, de tertulia y del corazón como Y Ahora Sonsoles o ¡Qué tiempo tan feliz!.

Además, ha trabajado en la radio y ha compartido espacio con grandes figuras como Isabel Gemio o María Teresa Campos.

Paloma Lago

Paloma Lago asisitendo a los Premios Greewalk | Gtres

En el Equipo Naranja, la modelo y presentadora Paloma Lago (58 años) acompaña a David Civera. A pesar de sus inicios en el modelaje, rápidamente inicia su recorrido como presentadora, conduciendo programas como Los cinco sentidos, Eurocanción o Telepasión.

Por otro lado, ha participado como concursante en el programa de monólogos El club de Flo y ha sido colaboradora en programas como La mañana.

Fiona Ferrer

Fiona Ferrer en la Pasarela de Cibeles | Gtres

Junto a José Manuel Parada tenemos a Fiona Ferrer (52 años), escritora, diseñadora, empresaria y productora que trabaja como consultora y asesora en los sectores de arte, moda y lifestyle.

También ha sido estilista, organizadora de eventos y jurado del concurso de modelos Elite Model Look y de programas como Cámbiame y ha participado en Supermodelo.