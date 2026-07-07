Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Nerea Garmendia, Canco Rodríguez, Karina y Leo Rivera

Julio encara el calor con una brisa de aire fresco de la mano de los nuevos famosos de Pasapalabra . Dos desde el equipo naranja y dos desde el azul, lo darán todo en cada una de las pruebas del concurso presentado por Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

El verano no sería lo mismo sin las tardes de Antena 3 con Pasapalabra, y qué mejor manera de amenizar las temperaturas que con los nuevos famosos invitados en el concurso más famoso de la televisión.

Esta vez llegan directos del mundo de la actuación, la comedia y la música, con ganas de superar con éxito cada una de las pruebas hasta llegar a AlaZ con el máximo número de segundos para cada concursante. ¡Te contamos quiénes son!

Nerea Garmendia

Esta actriz, cómica y presentadora vasca se dio a conocer gracias a Vaya Semanita en ETB y alcanzó popularidad en toda España con su papel de Ruth en la serie Los hombres de Paco. Desde entonces ha participado en numerosas ficciones de éxito como 90-60-90, diario secreto de una adolescente, La Reina del Sur y Allí Abajo, además de desarrollar una intensa carrera teatral, presentar programas de televisión y crear su propio espectáculo de monólogos. En los últimos años también ha protagonizado cortometrajes reconocidos en festivales.

Nerea Garmendia | GETTY

Leo Rivera

Este actor comenzó su carrera profesional a principios de los años 2000 y alcanzó popularidad con su papel en la serie 7 vidas. Desde entonces ha participado en numerosas producciones televisivas como Sin tetas no hay paraíso, Vive cantando y Wake Up, además de aparecer en películas como Volver, de Pedro Almodóvar. Sobre los escenarios ha protagonizado musicales y obras de gran éxito como Mamma Mia!, Avenue Q, School of Rock, Arte y El secuestro, consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles de la escena española.

Leo Rivera | GTRES

Karina

Detrás de esta artista se encuentra Maribel Llaudés Santiago, quien alcanzó la fama en los años 60 tras su paso por Escala en hi-fi y encadenó grandes éxitos como Las flechas del amor, El baúl de los recuerdos y Romeo y Julieta. En 1971 representó a España en Eurovisión 1971 con En un mundo nuevo, logrando un brillante segundo puesto. A lo largo de más de seis décadas de carrera ha compaginado la música con el cine y la televisión con las redes sociales.

Karina | antena3.com

Canco Rodríguez

este actor y humorista alcanzó una enorme popularidad gracias a su papel de Barajas en la serie Aída. Desde entonces ha participado en series como Cuerpo de Élite, películas como Fuga de cerebros, Operación Camarón y Sevillanas de Brooklyn, además de protagonizar exitosos montajes teatrales y musicales como Hoy no me puedo levantar y The Hole. Su versatilidad también le ha llevado a destacar en programas de entretenimiento como Tu cara me suena, donde fue finalista.