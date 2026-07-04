¿Quiénes son los asesores de 'La Voz Kids 2026'? Conoce a Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina

'La Voz Kids' ya tiene a sus asesores de lujo: Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina ayudarán a los coaches |

Luis Fonsi, Edurne, Ana Mena y Antonio Orozco son los coaches de La Voz Kids 2026, pero desde que terminaron las Audiciones a Ciegas están acompañados por los asesores, cuatro grandes estrellas de la música nacional e internacional.

Ellos son los encargados de ayudar a los coaches a tomar todas sus decisiones durante La Gran Batalla y los Asaltos. De esta forma, Melody asesora a Luis Fonsi, Leire Martínez acompaña a Edurne, Becky G va de la mano de Ana Mena y Antoñito Molina da consejos a Antonio Orozco.

Melody (Luis Fonsi)

Melody se estrena en La Voz Kids como asesora de Luis Fonsi: De estrella infantil a apoyar jóvenes estrellas | Roberto Sastre

Melody es una cantante y actriz de 35 años de Dos Hermanas (Sevilla). Comenzó en la música de pequeña y saltó a la fama por sus apariciones en televisión y su gran éxito El Baile del Gorila (2001). Desde entonces, ha participado en numerosos concursos como Tu cara me suena y ha seguido desarrollando su carrera como artista independiente.

En 2025 representó a España en Eurovisión con Esa Diva, aunque finalmente quedó en la antepenúltima posición. Lejos de suponer un obstáculo, esta oportunidad le permitió llegar al gran público y continuar su carrera con temas como Alarma o El Apagón. Ahora, Melody ha estrenado su nuevo tema, Ilaire, una versión en clave electrónica del legendario hit de Xuxa, una de las figuras más emblemáticas durante finales de los 80 y principios de los 90.

Especialmente llamativo está siendo el fenómeno fan entre el público infantil: cientos de niñas y niños asisten a cada concierto para cantar, bailar y emocionarse con las canciones de Melody, que ha vuelto a conectar con las nuevas generaciones como solo una artista genuina puede hacerlo.

Leire Martínez (Edurne)

Leire Martínez llega como asesora de Edurne en La Voz Kids: repasamos su trayectoria | Roberto Sastre

Leire Martínez es más que conocida entre los oyentes de Europa FM. Esta cantante de 47 años nació en Rentería (Guipúzcoa) y se formó artísticamente en los concursos de televisión, participando en Factor X en 2007. Sin embargo, su carrera despegó un año más tarde, cuando se convirtió en la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Un puesto que ocupó hasta 2024, momento en el que se abría ante ella una espectacular carrera en solitario.

En abril de 2025 lanzó su primer sencillo, Mi nombre, que fue un rotundo éxito y anticipaba un gran trabajo como cantautora, confirmándose poco después con la publicación del álbum Historias de aquella niña. Un disco que la ha consolidado en el panorama nacional e internacional como una de las grandes estrellas del pop del momento. Además, es buena amiga de Edurne, coach a la que va a asesorar. Tanto es así que colaboraron en la canción No se me da bien odiarte y la propia Edurne la acompañó en su estreno sobre los escenarios en la Sala La Riviera de Madrid.

Leire está en plena gira mundial. Tras su éxito en España, la cantante comenzó su andadura en Latinoamérica para colgar más de un sold out en diferentes países. Y es que el furor que despierta es el resultado de su espectacular voz, una actitud que todo lo puede y, por supuesto, canciones que nos hacen recordar una y otra vez "su nombre". Por si todo esto no fuera suficiente, este mismo año se ha coronado como la ganadora de Mask Singer bajo la máscara de Clavel.

Becky G (Ana Mena)

Becky G, una asesora de lujo para Ana Mena: La estrella internacional llega a La Voz Kids | Roberto Sastre

Becky G es una superestrella global multiplatino de 29 años que nació en Inglewood (California). La cantante, compositora, empresaria y activista es seis veces nominada a los Latin Grammy y nominada al Oscar. Acumula más de 28 mil millones de reproducciones a nivel mundial a lo largo de su carrera, creando un catálogo de éxitos que han marcado una etapa y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de su generación.

La estadounidense sigue evolucionando creativamente sin perder la conexión con sus raíces. Su reconocido álbum ESQUINAS (2023) rindió homenaje a su herencia mexicoestadounidense a través de los sonidos de la música regional mexicana. El sencillo más destacado del proyecto, POR EL CONTRARIO, lideró las listas de música regional mexicana de Billboard y obtuvo una nominación a los Latin Grammy. En 2024, publicó su nuevo álbum ENCUENTROS.

Algunos de sus mayores éxitos son Shower, MAMII, Mayores o Sin pijama. Pero, más allá de la música, Becky G sigue influyendo en la cultura a través de la moda y el cine.

Antoñito Molina (Antonio Orozco)

¿Quién es Antoñito Molina? Este es el asesor de Antonio Orozco en La Voz Kids | Roberto Sastre

Antoñito Molina es un joven cantautor de 37 años nacido en Rota (Cádiz). Es un amante del Carnaval, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de Andalucía. Y no, no tiene relación familiar con el cantante madrileño Antonio Molina. Antoñito se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario.

Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 grabó su primer álbum en solitario Déjame que te cuente, y desde entonces ha seguido publicando canciones y discos. Su año 2026 ha estado marcado por llevarse la Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar en la competencia internacional con Me prometo o por aparecer como invitado de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla.

Ahora, Antoñito Molina está celebrando los conciertos de su fin de gira Mis Últimos "Me Prometo". Lejos de ser un adiós definitivo, esto nace como una celebración y, al mismo tiempo, como el colofón de una etapa dorada antes de abrir otra nueva. Tras finalizar esta gira breve en septiembre, Antoñito Molina se tomará un descanso de los escenarios para centrarse en componer lo que él denomina "las mejores canciones de su vida".