¿Qué dijo Michael Jackson sobre los abusos de su padre? La historia real detrás del biopic

El biopic de Michael Jackson retrata la dura relación que mantuvo el artista (interpretado por Jaafar Jackson y Juliano Valdi) con su padre (al que da vida Colman Domingo). La historia de la película empieza en 1966, cuando la ambición de Joseph Jackson como mánager impulsó el éxito de The Jackson 5, el grupo formado por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y un joven Michael.

El largometraje muestra una relación de terror entre 'el rey del pop' y su padre, a quien Michael apenas consigue mirar a los ojos directamente. Mientras la madre (Katherine) quiere que sus hijos estudien, Joseph los somete a duros ensayos que a veces acaban con agresiones físicas a Michael con un cinturón. A lo largo de los años, el artista consigue distanciarse de su padre mientras aumenta su fama, aunque el conflicto entre ellos dirige la trama hasta el final.

Pero ¿qué dijo Michael Jackson sobre Joseph y su dura infancia? La historia real no dista mucho de lo mostrado en pantalla, según sus declaraciones. Además, hay que tener en cuenta que el biopic cuenta con el apoyo de casi todos los miembros de la familia Jackson, por lo que el conflicto con Joseph estaría fundamentado.

Las palabras de Michael Jackson sobre su padre

Michael Jackson desveló el miedo que sentía hacia Joseph en su famosa entrevista con Oprah Winfrey de 1993, donde le acusó de abusar de él física y mentalmente. "No sé si yo era su hijo favorito o lo que fuera", dijo sobre su padre. "Algunos pueden llamarlo un disciplinario estricto o lo que sea, pero era muy estricto. Era muy duro. Solo una mirada daba miedo… pero lo perdono", añadió, según Newsweek. Precisamente, el biopic retrata el miedo a través de las miradas entre ambos.

Entre los años 2000 y 2001, Rabbi Shmuley Boteach grabó conversaciones con el artista para publicarlas en un libro posterior, titulado The Michael Jackson Tapes: A Tragic Icon Reveals His Soul in Intimate Conversation. Boteach, que fue su amigo y guía espiritual, consiguió 30 horas de grabación donde Michael Jackson se sincera sobre su padre, asegurando que aún le tenía miedo "porque la herida sigue ahí".

"A día de hoy sigo teniendo miedo de mi padre"

"Cuando mi padre entraba en la habitación, me desmayaba en su presencia muchas veces. Bueno, me desmayé una vez, para ser sincero. He vomitado en su presencia porque cuando entra en la habitación, me empieza a doler el estómago y sé que estoy en problemas. Ahora es muy diferente. El tiempo y la edad lo han cambiado, ve a sus nietos y quiere ser un mejor padre. [...] Ojalá hubiera aprendido eso antes", dijo, según recoge Today. Y añadió: "Un día me dijo: '¿Por qué tienes miedo de mí?'. No pude responderle. Sentía como si quisiera decir: '¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que me has hecho?'".

Michael Jackson y Joseph Jackson en 2005 | Pool Photographer / WireImage vía Getty Images

En el documental de Martin Bashir, Living With Michael Jackson (2003), el cantante aseguró que Joseph le pegaba a él y a sus hermanos durante los ensayos. "Te destrozaba si te equivocabas. Así que no solo estábamos practicando, sino que estábamos nerviosos durante los ensayos porque él se sentaba en la silla con un cinturón en la mano, y si no lo hacías de la manera correcta, te destrozaba, de verdad te daba duro. A mí me pasó muchas veces, pero creo que mi hermano Marlon fue quien más lo sufrió", dijo, según recoge ABC News.

"Si no lo hacías de la manera correcta, te destrozaba"

En ese mismo documental, Michael Jackson confesó que no solo les pegaba con un cinturón: "Era más que solo un cinturón: cables, cualquier cosa que hubiera a mano", dijo, asegurando que odiaba a su padre durante las palizas. "Te lanzaba contra la pared con toda la fuerza posible. Perdía los nervios… Yo era tan rápido que muchas veces no podía atraparme. Pero cuando lo hacía… era horrible. De verdad, muy horrible", relató, según apunta People.