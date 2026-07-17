Quién es J Kbello, el concursante favorito para ganar ‘Tu cara me suena’

Desde el arranque de la última edición de Tu cara me suena, la número 13 ni más ni menos, el cantante nacido en Barbate (Cádiz) de 28 años, J Kbello, se ha posicionado como uno de los favoritos a ganar el concurso. Sus imitaciones de Aerosmith, Lady Gaga, Elvis Preysler o Imagine Dragos le han supuesto cinco victorias en los programas semanales y se ha convertido en el primer finalista del concurso. Su candidatura pisa fuerte.

“Gracias @tucaramesuena por regalarme tantas cosas bonitas”, escribía en su cuenta de Instagram a las pocas horas de finalizar la primera semifinal, especialmente agradecido al programa en el que ha podido derrochar talento y versatilidad a la hora de enfrentarse a los desafíos propuestos.

Pero esta no es la primera vez que Jesús Cabello Pozo —su nombre artístico es un juego con las iniciales de su nombre y su primer apellido— logra hacerse un hueco en la actualidad musical. Él ya había demostrado sus dotes artísticas cuando se presentó al Benidorm Fest en 2025 con la canción V.I.P, la favorita del jurado y una de las firmes candidatas a ganar, aunque finalmente fue Melody y Esa Diva la que se hizo con la victoria. Por cierto, el gaditano ya había intentado llegar a Eurovisión en la edición de 2023 del certamen de la ciudad alicantina, pero la canción no fue seleccionada.

“Me siento tan afortunado de haber vivido una experiencia tan maravillosa con el mejor equipo con el que se puede contar @diezycuatro.es y sobre todo llevarme el orgullo de ser el favorito del JURADO”. Así resumía J KBello su experiencia en el concurso, donde además afianzó su amistad con los cantantes y productores Beatriz Luengo y Yotuel, y por supuesto con Blas Cantó, para el que iba destinada en un principio esa canción. Al ex Auryn le considera uno de sus padres en la música y él es uno de los compositores y productores del single que sacó después de pasar por el Benidorm Fest, La Copia.

Bailarín antes que cantante, artista sobre todas las cosas

Ahora bien, los primeros pasos sobre el escenario de J Kbello no fueron con un micrófono en la mano, sino bailando: estudió danza y eso es algo que queda más que claro en las coreografías de sus actuaciones. “Mi madre dice que antes de empezar a andar yo ya bailaba en el carrito. Siempre he sentido esa necesidad de estar en un escenario, de ser artista. Siempre he bailado durante toda mi vida. He jugado a fútbol, he hecho muchos deportes, pero siempre he estado haciendo algo artístico, que ha sido bailar”, señalaba en una revista.

"Siempre he sentido esa necesidad de estar en un escenario, de ser artista"

Fue a los 16 años cuando empezó a formarse para interpretar y cantar, y en 2023 dio el gran paso como concursante del talent Cover Night, en La 1, donde llegó hasta la final. Aunque terminó ganando Jesús Martí, su paso por el concurso de La 1 llamó la atención de su jurado, entre los que se encontraban Miguel Bosé, Ruth Lorenzo, Chanel, con la que entabló cierta amistad, y Abraham Mateo.

A partir de ese momento, empezó a trabajar en su propia música. Lanzó Vidente y Llámame con Jedet, pero además no dudó en embarcarse en un nuevo programa de televisión, Hasta el fin del mundo, donde formó equipo con la cantante Nia. La pareja, que cruzó varios países con el objetivo de llegar los primeros a su destino, forjó una gran amistad durante la aventura y en ese tiempo compusieron Dímelo Dámelo, canción que estrenaron en noviembre de 2025.

Esa cómplice relación que mantienen los artistas generó todo tipo de comentarios sobre la posibilidad de que fueran pareja. Ellos lo han desmentido varias veces, pero no han dejado de aparecer juntos ni de colaborar en sus respectivas carreras. De hecho, Nia fue su partenaire en una de las imitaciones más aplaudidas de Tu cara me suena, convirtiéndose en Bruno Mars y Beyoncé durante la actuación de la Super Bowl en 2016.

Un padre celoso de su vida sentimental

Además de los rumores sobre la historia de amor con Nia, también se habló de un posible romance del gaditano con Jedet, a la que conoció a través de redes sociales y con la que enseguida conectó. Unos mensajes de tonteo —”Oye, qué bueno lo de anoche, ¿no? Me pones mal de la cabeza y tú lo sabes. Tenemos algo pendiente”, le decía él—, que resultaron formar parte de la promoción de su colaboración, hicieron pensar que había algo más que amistad entre ellos.

La propia protagonista salió a aclararlo todo y a denunciar los mensajes tránsfobos que había recibido: "He leído varios comentarios que me han molestado. Que me critiquen me da igual. Pero dicen que él, por estar con una mujer trans, es maricón. Nosotros somos amigos, para empezar, y segundo, si esa persona está con una persona trans no es gay. Que en el siglo 21 se piense así... Yo soy una mujer igual que otras, y quien tenga problemas con eso que vaya al psicólogo. Por ahí no”.

"De ser artista, la parte que menos me entusiasma es que interese mi vida privada”

Pero más allá de rumores y especulaciones, poco o nada se sabe del estado actual del corazón de este gaditano porque “de ser artista, la parte que menos me entusiasma es que interese mi vida privada”. Aunque lo cierto es que sí ha hablado del que, por ahora, es el amor de su vida: su hijo. “Me enteré de que la madre de mi hijo estaba embarazada cuando yo tenía 19 años. Obviamente, pasé mucho miedo. El nacimiento de mi hijo fue una decisión que tomamos los dos. Siempre quise formar una familia, era algo que tenía muy claro desde pequeño”, explicaba sobre su pronta paternidad en una entrevista.

“Hoy tiene siete años y medio y creo que gran parte de lo que soy se lo debo a él. Estoy convencido de que gracias a mi hijo hoy estoy donde estoy. Probablemente habría sido mucho más cabra loca y habría tomado caminos muy distintos. Él me dio una responsabilidad y una motivación que marcaron mi vida para siempre”, asegura sobre el que es el verdadero motor de su vida, Mateo, al que dedicó la canción Gorrión.

“Ser papá es lo más grande que me ha pasado nunca y necesitaba expresarlo a través de mi música", señalaba sobre su faceta más íntima y emocional.