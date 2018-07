¿Recuerdas al niño de 'Gladiator'? Así es Spencer Clark 17 años después

'Gladiator' es uno de esos clásicos de cine que si todavía no has visto, ya estás tardando. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que se llevó el Oscar a Mejor Película en 2001. Russel Crowe, el protagonista, se llevó la estauilla de Mejor Actor.

Entre el reparto se encuentran nombres tan conocidos como Russell Crowe, Joaquin Phoenix o Connie Nielsen. Pero hubo un niño que supo ganarse a la audiencia a pesar de que su papel no lo situaba en el bando ganador. Spencer Clark dio vida a Lucius Verus, el sobrino del cruel emperador Cómodo (interpretado por Phoenix). Aunque su participación en la película puede parecer circunstancial, su personaje desencandena una trama esencial para el desarrollo del film.

No son pocos los casos que conocemos de niños que, después de triunfar en Hollywood durante su infancia, cayeron en el olvido cinematográfico y televisivo y ahora dedican sus vidas a otras cosas alejadas de ese mundo. Sin embargo, Spencer Clark supo aprovechar el tirón mediático para formarse y continuar con la profesión.

A sus 30 años, ha participado en varias series de televisión, como 'Agents of Shield' o 'Animal Kingdom'.