Rosalía desvela detalles de su personaje en 'Euphoria': "Había mucha libertad"

Rosalía es uno de los principales reclamos de la tercera temporada de Euphoria. La artista aparece por primera vez en la historia protagonizada por Rue (Zendaya) en el segundo episodio, y su escena no tardó en hacerse viral.

La cantante da vida a Magick, una pole dancer que necesita llevar collarín, en contra de lo que quiere el jefe del club. Sus palabrotas han sido las protagonistas de la escena, y ahora conocemos más acerca de su papel con el making of que ha compartido HBO MAX.

En él vemos a Rosalía durante el rodaje, preparándose para rodar. Y, además, la artista comparte su experiencia formando parte de Euphoria: "Mi trabajo ha sido siempre cantar y escribir música y este es mi primer trabajo como actriz y había mucha libertad".

"Mi experiencia llevando collarín por primera vez fue un desastre. Mi piel se fue a la mierda, pero creo que fue muy guay. Y lo más guay fue la idea de poner pedrería en él y me sentí contenta de llevarlo", expresa Rosalía.

Las imágenes también dejan ver que los collarines están salpicados de sangre, lo que promete mucha acción violenta en próximos episodios.