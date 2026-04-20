Rosalía recibirá el premio a Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Después de su paso por España con el LUX TOUR, Rosalía ha sido elegida para recibir el premio a Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Este galardón reconoce su éxito, liderazgo e influencia cultural como cantante y compositora, siendo una de las voces más influyentes de su generación.

En un comunicado de prensa han señalado su capacidad de "fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora".

Sin embargo, Rosalía no será la única artista homenajeada en la gala que tendrá lugar este 23 de abril y se podrá ver a través de Telemundo y en streaming en Peacock y la aplicación de Telemundo (solo desde EE.UU).

Todas las mujeres premiadas

Rosalía - Premio a Mujer del Año

Becky G - Premio Impacto Global

Gloria Trevi - Premio Trayectoria Artística

Ivy Queen - Premio Pionera

Joy - Premio Espíritu de Cambio

Julieta Venegas - Premio Excelencia Artística

Lola Indigo - Premio Evolución

Young Miko - Premio Imparable).

Además, el evento contará con la presencias de otros artistas como Carlota Vizmanos, David Bisbal, Feid, Jessica Carrillo, Justina Machado, Natalia Lafourcade, Natti Natasha y Villano Antillano.