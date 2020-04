Rosalía explica la difícil situación que está viviendo confinada lejos de su familia

Rosalía ha sido junto a Lolita las dos invitadas de El Hormiguero del pasado miércoles. La artista viajó a Estados Unidos en enero con motivo de su actuación en los Grammy, donde además se llevó una estatuilla, y se quedó en Miami preparando su próximo disco, donde le ha pillado el confinamiento.

La cantante explica que está viviendo en casa de su representante porque no quería pasar sola el confinamiento y que además en esa casa tiene un pequeño estudio para grabar: "Hay una habitación pequeñita para hacer música y estoy ahí horas haciendo canciones".

Pero sin duda lo más duro de esta situación es estar lejos de su familia. Rosalía confiesa que están siendo días muy difíciles y que la mayoría de llamadas que realiza a casa son para hablar con su hermana Pili: "De hecho, me dijo que no me hiciera esto en el pelo. Pero cuando colgué, me lo hice", explica refiriéndose a su nueva imagen, con el flequillo recto.

A los elogios de Pablo Motos por su nuevo look, Rosalía desvela el motivo: "Me he dado cuenta que en situaciones así, límite, empiezo a pensar en proyectos de belleza y empiezo a hacer líos".

Y no es la única, la idea de coger las tijeras y cortarse el pelo también la ha tenido Chenoa, aunque con menos éxito que la catalana.

Antes de despedirse, promete que cuando todo esto pase visitará el plató del programa y acepta el reto de hacerle un cambio de look a Pablo Motos. "¡Estoy deseando de que llegue ese momento!", dice entre risas El Monaguillo, que se encontraba también en el plató.