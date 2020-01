GRAMMYS 2020 | Billie Eilish hace historia en unos Grammys en los que Rosalía y Alejandro Sanz también triunfan

De esta forma, Billie Eilish se ha convertido no solo en la persona más jóven en lograr hacerse con las categorías reinas de los Grammys, sino que además es la primera mujer en lograrlo.

Canción del año y Grabación del año para 'bad guy', Disco del año y Mejor disco de pop vocal para su primer álbum When We Fall Asleep, Where Do We Go?, así como el de Mejor disco de pop vocal.

De esta forma, se consolida el imparable movimiento iniciado por esta joven estadounidense, junto a su hermano, el también artista Finneas O’Connell, responsable en del sonido tan característico e hipnótico de la música de Eilish, que empezamos a descubrir con temas como 'Ocean Eyes', y hemos visto evolucionar hasta convertirse en un sello de identidad, que mezcla la estética inconformista y lúgubre, o psicodélica, oscura e inquietante, para dar forma a canciones y vídeos con un alto poder adictivo, capaces de 'removernos' por dentro.

Por su parte, Finneas O’Connell también levantó otra dos gramófonos, la de Productor del año y Mejor ingeniería de un álbum.

"¿Por qué?", dijo Eilish, sorprendida de haber ganado. "He crecido viendo los Grammy (... ). Me siento muy agradecida y honrada de estar aquí con todos vosotros". Por su parte, Finneas recordó el origen de este proyecto, cómo dos jóvenes hermanos han podido grabar la música que les apetecía hacer, en el cuarto de su casa, sin que las discográficas pudieran hacer nada más que llamar a su puerta para intentar atraerles hacia su sello.

“Hacemos música juntos en nuestro cuarto”, dijo O’Connell con el Grammy en la mano. “Y seguimos haciéndolo. Esto es para todos los chavales que hacen música en su dormitorio. Vais a ganar uno de estos”, añadió.

LIZZO Y GARY CLARK JR, LOS OTROS TRIUNFADORES DE LA GALA

Lizzo y Gary Clark Jr. son los otros triunfadores de la gala, con tres galardones cada uno, dentro de lo que quedaba después de pasar por el Staples Center de Los Ángeles, el huracán Eilish-Finneas.

"Esto es jodidamente alucinante, inesperado, realmente guay", afirmó una siempre optimista y sonriente Lizzo. Que también tuvo unas palabras para el recientemente fallecido Kobe Bryant: "Hoy, todos mis pequeños problemas, que pensé que eran los más grandes del mundo, se fueron y me di cuenta de que hay gente sufriendo".

ROSALÍA SE LLEVA SU PRIMER GRAMMY

En las categorías latinas, Rosalía se ha llevado su primer Grammy al Mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por El Mal Querer. Fue Alicia Keysla encargada de presentar a Rosalía, añadiendo que además de amigas, es una inspiración.

Rosalía se hace así con su primer Grammy, que se suma a los que se llevó en los Latin Grammy. Rosalía ganó dos premios en 2018 (Mejor canción alternativa y Mejor fusión/interpretación urbana, ambas por 'Malamente'); y el año pasado fue la gran triunfadora con tres distinciones (Álbum del año y Mejor álbum vocal pop contemporáneo, los dos por El Mal Querer, y Mejor canción urbana por 'Con altura').

Por su parte, Alejandro Sanz, Marc Anthony o Aymée Nuviola, también han resultado premiados. En concreto, Sanz se ha llevado el Grammy al Mejor álbum pop latino por #ElDisco.

ALICIA KEYS BRILLA CON LUZ PROPIA

Además, estas palabras cobraban especial solemnidad al resonar en el Staples Center, estadio en el que Bryant jugó en innumerables ocasiones, regalando noches memorables a los aficionados no solo de Los Angeles Lakers, sino de la NBA y del baloncesto en general.

EL FLAMENCO DE ROSALÍA INVADE LOS GRAMMY 2020: LAS ACTUACIONES

Uno de los instantes más esperados de la gala, era la actuación de Rosalía, que combinó su recién estrenado tema 'Juro que' con 'Malamente', llenando de flamenco el Staples Center de Los Ángeles.

Estos Grammy 2020 han contado con actuaciones de todo tipo, desde las más románticas con (la pareja en la vida real) Gwen Stefani y Blake Shelton, o disruptivas e incendiarias como la Tyler the Creator, que dejó el escenario en llamas.

También cobraron protagonismo las lágrimas de Alejandro Cabello, padre de Camila Cabello, a quien dedicó la cantante 'First Man' en uno de los momentos más tiernos de la noche.

Sin grandes alardes se presentó también Billie Eilish, que dejó de lado sus ritmos oscuros para brillar con una desnuda 'When The Party's Over'.

Ariana Grande jugó dos bazas muy diferentes en una larga actuación con temas como '7 rings' y 'thank u, next': primero se rodeó de una orquesta en una parte más serena, y después se trasladó a un dormitorio de tonos rosados en un segmento más bailable.

Aunque el despliegue técnico más elaborado corrió de la mano de Lil Nas X y su 'Old Town Road', con un escenario giratorio en el que aparecían y desaparecían sets y artistas, contando además con el respaldo de BTS o Billy Ray Cyrus en su imparable country-rap.

Otro momento muy especial fue el regreso de Demi Lovato a los escenarios tras la crisis de ansiedad que experimentó por una sobredosis en 2018.

Y, como es habitual en estas fiestas, hubo tiempo para la nostalgia.

Usher y FKA Twigs rindieron un sensual tributo a Prince; John Legend lideró el recuerdo al rapero asesinado Nipsey Hussle; y Aerosmith, acompañados por los raperos Run-D.M.C. (quienes mostraron una camiseta de Kobe Bryant), celebraron su premio Persona del Año con la dosis más roquera de la velada.