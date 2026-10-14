Versiones de Supertramp y Coldplay y confesiones a piano: Pablo López hace magia en Local de Ensayo Europa FM

Si hay un sitio para Pablo López es una sala con un piano, y con esta puesta en escena ha conquistado Local de Ensayo Europa FM este miércoles 14 de octubre, donde ha regalado al público grandes confesiones como artista y cantado y tocado temas como El niño del espacio , El patio y hasta Fix you de Coldplay.

"Pablo López nació con un piano bajo el brazo", bromeó Antonio Orozco en su parada en Local de Ensayos Europa FM. Y demostrando que él y el instrumento son uno, el artista ha conquistado la sala La Movida Madrileña este 14 de octubre.

Tras saludar con un tímido 'hola', el malagueño ha arrancado rápidamente su Local de Ensayo con la balada Casi siempre, que pese a la ausencia de Lola Índigo el público se ha enamorado un poquito más del artista con este primer tema a piano.

La voz desnuda y tan característica de Pablo López ha hecho conectar una vez más con sus fans más acérrimos, a tan solo unos centímetros de él.

"Mi local de ensayo es un boquete en mi casa"

Y tras esta primera toma de contacto musical el malagueño ha hablado de su propio rincón donde ensaya antes de los conciertos, con el humor como protagonista: "Mi local de ensayo es un boquete en mi casa, como la casa del árbol que nunca tuve de niño, y ahí voy a tocarlo todo como voy a hacerlo aquí. Es un sitio en el que el tiempo no puede pasar, ni se sabe si es de día o de noche, pero lo pasamos de putísima madre".

Tocando las teclas entre declaración y declaración, Pablo López se ha puesto rápidamente a improvisar. Y aprovechando la sintonía creada con los espectadores, ha desvelado la petición especial que ha empezado a hacer en su gira de 2026 en casa recinto donde va a actuar.

"Uno de los lujos que nunca he pedido y ahora sí es tener instrumentos antes del concierto. Así tocamos antes de salir, y tocamos una canción que para mí es rarísima", ha detallado, y acto seguido se ha arrancado a cantar Sapiens.

"Hay una persecución de hacerlo todo medio bien, de ser fiel"

Por supuesto, al ver que los presentes se la sabían el artista ha mostrado su sorpresa, ha golpeado el piano y ha dejado que el público la cante con él. "Esta tiene de todo, Supertramp, Niña Pastori...", ha bromeado sobre el estilo de la canción, expresado que siempre "hay una persecución de hacerlo todo medio bien, de ser fiel" a uno mismo.

Sin mas dilación, Pablo López ha cogido el hilo de Supertramp para tocar Take the long way for home de forma totalmente improvisada, regalando esta cover única a los asistentes de Local de Ensayo Europa FM.

Siguiendo con las inspiraciones de su vida, el malagueño ha dejado claro que no se le resiste el inglés al tocar y cantar Fix you de Coldplay ante los presentes. Y, sin pausa, la ha mezclado con HIBAKUSHA, creando un medley único.

El 4 de octubre, marcado en el calendario en dos ocasiones

Pablo López ha recordado cómo cantó en el concierto de Europa FM en las fiestas del Pilar de 2025, concretamente el 4 de octubre. Un concierto que rompió con una larga racha sin tocar en directo.

El artista ha rememorado cómo le impresionaban las caras de sus espectadores en Zaragoza, hasta que consiguió esa "conexión mística y mágica".

También un 4 de octubre, pero de 2013, el malagueño tocó en la madrileña sala Caracol. "Cuando pensé que acababa algo, lo que pasó fue que lo comenzó todo", ha contado sobre aquel espectáculo tan especial, que dio paso a años de una carrera exitosa.

Sus llamadas a Antonio Orozco y Lola Índigo

Ante un público entregado, el malagueño ha explicado que a veces, al componer, le da por llamar a alguien: "Llamaba mucho a Antonio [Orozco], que dice que no acabo las canciones", ha bromeado, remarcando que le gusta celebrar los temas que crea con sus amigos.

El artista ha recordado entonces cómo fue esa llamada a Lola Índigo para que participará en su disco El cuatro: "Cuando surgió Casi siempre después de seis años, más que yo, la canción llamó a Mimi. Tenía muchas ganas de compartir algo así con ella".

El artista ha envuelto en halagos a la granadina: "La conozco de hace muchísimos años. Es especial, tremenda artista, y sabe lo que quiere. Y también compartimos una cosa, y es que hemos estado currando en garitos mucho rato y cuando vemos la luz queremos cogerla toda".

"Ella vino a casa sin saber la canción, le puse los papeles, café, té... Me porté superbien. Empezamos a cantar y ya está, estuvimos media hora grabando la canción y muchísimas horas hablando", ha revelado antes un público embobado con sus anécdotas.

Aproximadamente media hora dura El cuatro, su quinto álbum de estudio, minutos que son equivalentes para él a esos "seis años" que estuvo componiéndolo. Y con esta confesión ha comenzado a tocar El niño del espacio, ante los gritos de excitación del público.

Su primer piano comprado a los 33 años

El piano es indispensable para Pablo López, y ha revelado algo que ha sorprendido a sus fans: "Me compré mi primer piano con 33 años y al final te das cuenta que no puede ser otro más favorito que el que te hace oler a madera una casa entera, el que te acompaña y el que se ha convertido en una extensión de mí".

El malagueño ha insistido en que le encanta que la gente lo vea inseparable de este instrumento. Asimismo, ha confesado que su amor por el piano es "un seguro de vida" en momentos en los que ha "sentido más de la cuenta". Y, por supuesto, ha bromeado con que el piano "salen muy bien en las fotos".

Pero una vez lo pasó mal con el piano como protagonista. En el videoclip de la canción La niña de la linterna quemó su propio piano mientras lo tocaba. "No sabéis lo que lloré", ha recordado.

Con los restos del instrumento lanzó 200 vinilos. "Estuvo ardiendo mucho tiempo y con las cenizas quedó una edición ultra limitada [de discos], y yo lo tengo porque me lo regaló un amigo", ha explicado.

Para hacer aún más especial este Local de Ensayo Europa FM, el artista se ha despedido tocando El patio tan solo unos meses antes de que este hit cumpla una década. Y lo ha hecho cantando sin micrófono, pero sin separarse de las teclas que nunca le abandonan ni de un público emocionado con el talento arrollador de Pablo López.