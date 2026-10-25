Se revela la identidad del quinto coach de 'La Voz 2026': podrá salvar a un talent de cada equipo

La Voz 2026 tiene dos novedades respecto a las últimas ediciones del concurso de Antena 3. Tras las Audiciones a Ciegas, llegan las Batallas en su formato dual. Es decir, que dos talents de un mismo equipo tendrán que cantar sobre el escenario y, al terminar, su coach elegirá qué voz se queda y cuál se va.

Esto ocurrirá con los 14 participantes que conforman cada uno de los equipos de Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo; 56 voces en total. Pero el programa va un paso más allá al incorporar la figura de un quinto coach.

Vanesa Martín, el quinto coach

Tras las Audiciones a Ciegas, La Voz ha desvelado que el quinto coach es Vanesa Martín. La cantante estará presente durante las Batallas y tendrá un poder: podrá salvar a un concursante de cada uno de los equipos, dándole una segunda oportunidad a cuatro voces que se habrían quedado fuera.

"Vengo a revolucionar el programa porque vengo a dar alegría. Voy a devolverles un poquito más de ilusión. Eso es muy bonito para mí, muy especial", ha expresado Vanesa Martín.

Así han quedado los equipos

Equipo Lola Índigo : Charlotte, Borja, Irene, Jhonatan, Kika, Marta Berlín, Elena Mesa, Sean, Raúl, Nerea, Rubén, Julieta, Idoia y Estrella Marina.

Equipo Melendi : Manuela, Claudia Goicoechea, Enrique, Aura, Rachel, Sonia, Marta Salas, Javier, Ismael, Ana (quinta gala), Lorena, Darío, José y Ana (sexta gala).

Equipo Pablo López : Adriana Moreno, Mónica, Leticia, Lucía, Paz, Karim, Omar, Jhon, Mariona, Ambrosio, Marina, Sergio, Pau y Carla.