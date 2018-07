Selena Gomez responde a las críticas de 'Por 13 razones': "Quieras o no verlo, esto es lo que está pasando"

La primera temporada de la serie 'Por 13 Razones' , de la que Selena Gomez es productora; ha levantado mucha polémica al tratar temas como el acoso escolar y el suicidio . La artista se ha pronunciado al respecto defendiéndose de todas las críticas que está recibiendo la ficción: "Quieras o no verlo, esto es lo que está pasando".

Tratar temas como el acoso escolar o el suicidio es algo muy delicado en una serie cuyo su público potencial son precisamente jóvenes y adolescentes. De ello trata Por 13 Razones, la ficción de Netflix producida por Selena Gomez.

Esta semana volvió a ser polémica tras conocerse el suicidio de un estudiante peruano que dejó unas notas con unas instrucciones para escuchar unos audios; similar a lo que hace la protagonista de la serie antes de quitarse la vida.

Por otro lado, hace unas semanas varios institutos canadienses prohibían que sus alumnos hablasen de la serie para no fomentar el bullying y el suicidio entre jóvenes.

Selena Gomez siempre ha defendido a capa y espada la serie, pero ahora ha sido la primera vez que ha hablado abiertamente sobre las críticas recibidas. Ha sido en el programa 'Elvis Duran and the Morning Show', explicando que la serie muestra algo que pasa todos los días: "Quieras o no quieras verlo, eso es lo que está pasando [...] El contenido es complicado. Es oscuro y tiene momentos que son honestamente muy difíciles de aceptar, y comprendí que estábamos haciendo algo que es difícil. Pero estos chicos de hoy en día están tan expuestos a cosas que nunca hubiese podido si quiera comprender cuando tenía ocho años".