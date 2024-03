Shakira visita el show de Jimmy Fallon el lunes 25 de marzo para presentar su nuevo disco

El show de Shakira no ha hecho más que empezar y, después de sus entrevistas en The Times y The New York Times, la cantante colombiana ha confirmado la visita este lunes 25 de marzo a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Vuelve al famoso late night estadounidense para presentar su disco Las mujeres ya no lloran, que sale a la venta este viernes 22 de marzo y que llega después de siete años sin publicar ningún álbum de estudio. El último fue El Dorado en 2017.

Según NBC, la cantante aparecerá como invitada principal y cerrará el programa con una actuación en directo, igual que hizo en su visita con Bizarrap en marzo de 2023. Hace justo un año.

Será su segunda vez en el famoso late night y es probable que en esta ocasión no interprete una única canción, sino un medley que incluya varios temas del disco.

Shakira ya estuvo en marzo de 2023

La primera vez de Shakira con Jimmy Fallon fue en marzo de 2023 cuando la cantante acudió junto a Bizarrap para presentar e interpretar en directo su exitosa primera colaboración. Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Shakira, que estuvo en el programa con sus hijos Milan y Sasha, ha firmado otro tema más con el productor argentino, La Fuerte, que se incluye en el disco y del que adelantó los rimeros acordes en sus redes.

En la entrevista, Shakira habló del papel de sus hijos como sus nuevos asesores profesionales. “Ellos colaboran con las ideas para los vídeos. Escucho todo lo que me dicen porque en realidad tienen muy buen gusto. Pero no son el objetivo”, apuntó la cantante.

Donde ver a Shakira con Jimmy Fallon

Aunque en la web de la NBC no se puede ver el programa de Jimmy Fallon (por limitaciones geográficas), en su canal de YouTube se pueden encontrar los mejores momentos de la entrevista y de la actuación como pasó en la anterior visita

También en las redes sociales del show se presentarán cortes del programa como suele ser habitual.