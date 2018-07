Ed Sheeran interpreta ‘Shape of You’ con instrumentos de juguete junto a Jimmy Fallon

El cantante y compositor británico ¡está que no para! Entre los BRIT Awards , su actuación en los Grammy , y todos los programas a los que va promocionando su nuevo disco, Divide , no hay semana que no hablemos de Ed Sheeran .

En esta ocasión, Ed Sheeran ha estado en la habitación de la música del Tonight Show de Jimmy Fallon, que se caracteriza por usar unos instrumentos muy peculiares. Junto a la banda del programa, The Roots, y al propio Jimmy, Ed interpreta acapella su último éxito ‘Shape of You’ acompañado por el curioso sonido de los instrumentos de juguete, que ya probaran otros artistas como Metallica, Adele, Mariah Carey o One Direction.

Con una especie de plátano-maraca en la mano, el momento de Ed Sheeran cantando ‘Shape of You’ junto a Jimmy Fallon y The Roots, ¡no tiene precio!