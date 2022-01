Ed Sheeran revela qué capítulo de South Park le arruinó la vida

Ed Sheeran es uno de los artistas más queridos y también uno de los pelirrojos más famosos del planeta. Actualmente, ser pelirrojo no es nada más que una condición capilar, incluso personas que no son pelirrojas de forma natural optan por teñir su cabello en este tono.

Pero Ed no lo vivió de esta manera en su adolescencia. En unas declaraciones para NME, el artista británico aseguró que en Inglaterra ser pelirrojo siempre ha sido objeto de burla. Algo que no le ocurría cuando viajaba a Estados Unidos: "Iba a ir a Estados Unidos y todos decían: 'Me encanta tu pelo, amigo'. Y yo estaba como 'Dios mío, ¿a la gente le gusta mi pelo?"

Sin embargo, todo cambió cuando se emitió un episodio de South Park que llamado Ginger Kids, "niños pelirrojos" en español: "Recuerdo que salió ese episodio, y eso fue todo. Ese episodio de South Park arruinó mi vida".

Ginger Kids es el capítulo 11 de la novena temporada de la icónica serie de animación caracterizada por su sátira y humor negro. En este capítulo, Cartman atacaba a todos aquellos chicos que eran muy blancos de piel, con pecas y con el pelo rojizo, exponiendo que tenían una enfermedad llamada "pelirrojitis" y que por eso no tenían alma.

En el transcurro del episodio, la cosa se volvía todavía más surrealista y Cartman terminaba convirtiéndose en uno de ellos liderando un movimiento en el que los pelirrojos secuestraban y mataban a la gente que no era como ellos.

Aunque ahora se lo toma con humor, el cantante ha reconocido que la emisión de ese capítulo hizo que tuviera un gran complejo por el color de su pelo durante su adolescencia.