"Sientes que te sales de tu cuerpo", Sharon Stone cuenta su experiencia tras sufrir un ictus cerebral

El Hormiguero ha empezado la semana con una estrella internacional, la actriz Sharon Stone. A través de videollamada, la actriz de Instinto Básico presentó su libro La belleza de vivir dos veces, que relata sus memorias donde repasa su infancia, su vida privada y profesional.

Uno de los episodios más duros de la vida de Sharon Stone fue cuando en 2001 sufrió un grave ictus cerebral que la mantuvo alejada de la interpretación y afectó su día a día con una dura rehabilitación. “Fue más que un ictus. Fue una rotura completa de mi arteria cerebral izquierda y tuve una hemorragia durante nueve días”, le ha empezado explicando a Pablo Motos.

El presentador quiso saber cómo supo que le estaba dando un ictus, a lo que Sharon le explicó que ya había tenido varios "avisos": "Había tenido varios incidentes previos a ese ictus. Cuando eres actriz todo el mundo piensa que estás actuando cuando de repente les dices que no te sientes bien. Y el último ataque que tuve la verdad es que era evidente que era un ictus.

Una experiencia espiritual

En su libro, Sharon explica que tuvo una experiencia que define como "espiritual" justo después de sufrir el derrame cerebral, y lo explica en El Hormiguero: "Es verdad que tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca, a lo lejos, y sientes que te sales de tu cuerpo... Y si entrar en mucho detalle, hay gente que piensa que es una experiencia espiritual y gente que piensa que es científico, del cerebro. Yo creo que es probablemente ambas cosa".

Durante la conversación, Pablo quiso saber si esta experiencia tan fuerte le ha cambiado a nivel personal. "Después de recuperarme del ictus pienso que me ha transformado de forma muy fundamental y muy espiritual. Yo siempre he sido una persona espiritual. Yo creo que a mí me transformó muchísimo, sin duda", le ha respondido la actriz.

Un largo proceso de recuperación

Los médicos le dijeron a Sharon Stone que tenía un 1% de probabilidades de vivir tras el ictus, y la actriz consiguió salir adelante. Eso sí, desde el primer minuto se puso a trabajar en su recuperación: "Sufres muchas secuelas. Yo tuve pérdida de memoria, tanto a corto como a largo plazo. También perdí parte del oído izquierdo y tenía problemas de tartamudez. Además, no sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta rodilla y tuve que volver a aprender a andar y a hablar y a leer y a escribir. La verdad es que fue empezar de cero".

Una recuperación que ha sido progresiva: "Aprendí a hablar y a andar en los primeros seis meses porque descubrí a un médico maravilloso que dio con las secuelas exactas que tenía y me administró la medicación adecuada. Pero no recuperé la sensación de la pierna izquierda hasta más de un año después. Y el oído lo tengo casi recuperado aunque me queda algún problemilla".

El rostro es otra de las partes del cuerpo que sufren las secuelas de este tipo de derrames, normalmente quedando un lado de la cara sin movilidad o más caído, como le pasó a la actriz: "La cara, me quedó un lado muy caído, y tuve que hacer bastante bótox y cosas por el estilo para que se me volviese a colocar en su sitio. La verdad es que es un proceso muy largo y vas mejorando por fases".

·Depende mucho también del esfuerzo que le pongas. El grado de recuperación depende mucho del esfuerzo. Yo soy una persona muy disciplinada, muy trabajadora y por eso conseguí recuperarme muy bien, pero tengo que decir que a día de hoy sigo trabajando para recuperar algunas cosas. Hoy he ido al gimnasio y me he dado cuenta de que seguía esforzándome para recuperar una cierta debilidad que tengo en el lado izquierdo del cuerpo, en la cadera izquierda y todavía tengo una cierta debilidad en el lado izquierdo", ha terminado explicando en su intervención.