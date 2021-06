Los tres hijos, los dos maridos, el ictus de 2001 y el elevado cociente intelectual de Sharon Stone

Sharon Stone es Instinto Básico . No hay nadie que no conozca a la actriz ni su famosa escena del cruce de piernas. Prácticamente no hay espectador que no la haya visto, como prácticamente no hay nadie que no sepa que su cociente intelectual supera la media . Pero hay datos de la actriz de 63 años que no controlamos tanto, desde la lucha de su hermana contra el coronavirus hasta la muerte de su sobrino por sobredosis. Este es el lado más personal de Sharon Stone.

Nadie duda de la inteligencia de Sharon Stone, especialmente porque a estas alturas no hay quien no sepa que es una de las estrellas más listas de Hollywood. Su cociente intelectual supera los 150 puntos y eso, ya te avanzamos, es más de la media.

Para qué le ha servido ese cerebro privilegiado ya no es tan conocido, como tampoco lo es su vida personal.

¿Cuál es su situación sentimental? ¿Tiene hijos Sharon Stone? ¿Cuántos años ha cumplido ya? ¿Sabías que su hermana, que tiene lupus, tuvo que ser ingresada por Covid y que su hermano estuvo en la cárcel? Descubrimos el lado más personal de la artista, que ha decidido sacar algunos de los episodios más duros en sus memorias, The Beauty of Living Twice, donde cuenta que la engañaron para hacer la famosa escena del cruce de piernas de Instinto Básico.

Un cociente intelectual por encima de 150

Un 40% de la población tiene un cociente intelectual entre 90 y 110 puntos. Superar los 130 supone tener una inteligencia excepcional, lo que convierte a Sharon Stone en una mente privilegiada con un cociente de más de 150.

Hubo un tiempo en que se dijo, o más bien lo decía ella, que formaba parte del grupo Mensa una asociación de personas de alto cociente intelectual fundada en Inglaterra en el año 1946. Lo acabó negando en la ceremonia de los Oscar de 2001, aunque el director nacional de marketing de Mensa para Estados Unidos aseguró después que Stone podría haber estudiado perfectamente en una escuela de superdotados. En la de Mensa no, porque cuando ella era pequeña todavía no existía.

Con 15 años recibió una beca para estudiar Literatura y Bellas Artes en la Universidad de Edinboro (Pennsylvania), la dejó para trabajar como modelo y en 2007 acabó recibiendo un título honorífico de dicha universidad. "Siempre he sido una persona a la que le encantaba escribir y me han publicado historias en siete u ocho revistas", contó en una entrevista en 2002. Hay que sumar a esto su reciente libro, The Beauty of Living Twice, que salió al mercado el pasado marzo.

Inteligencia para ser sexy

A estos logros intelectuales, hay que sumar que la inteligencia ha servido a Sharon Stone para ser sexy. Siendo aún muy joven, sabía que su carrera necesitaba un impulso y ese impulso se lo daría ser portada de Playboy. "Fui un ratón de biblioteca que tuvo que usar su inteligencia para ser sexy. Fue un paso inteligente, si le decía a la gente que era sexy, iban a pensar que lo soy", contó Stone, para la que la portada en Playboy fue la puerta de acceso a Instinto Básico, la película que le dio la fama. "Conseguí el papel cinco minutos después".

Dos maridos y tres hijos adoptados

La situación sentimental actual de Sharon Stone es una incógnita. Su última pareja conocida fue Angelo Boffa, un empresario italiano 19 años más joven con el que se le fotografió en las playas de Miami en 2018. Fue su toy boy de verano de la actriz, pero nunca más se supo de él.

Antes de Boffa estuvo casada en dos ocasiones y comprometida en otra. En 1984 contrajo matrimonio con el productor de televisión Michael Greenburg (se divorciaron en 1987), después se comprometió con el productor William J. MacDonald (entre 1993 y 1994), y en 1998 se casó con el periodista Phil Bronstein (se separaron en 2004).

Ninguno de sus maridos es el padre de sus hijos. Sharon Stone es madre de tres niños, los tres adoptados. Roan Joseph Bronstein (2000), Laird Vonne (2005) la Quinn Kelly (2006) nacieron en Estados Unidos. "Jamás diría nada malo de la gente que adopta a nivel internacional, pero también tenemos millones de niños sin casa aquí", explicó en una entrevista con Vanity Fair en 2013.

La custodia de Roan

Stone vive con Laird Vonne y Quinn Kelly, los dos aún menores de edad y los que adoptó en solitario.

En 2008 perdió la custodia de Roan, al que había adoptado junto a su segundo marido. El motivo, según dijo el abogado de su exmarido, fue que Sharon Stone quiso inyectarle bótox en los pies para que dejasen de olerle. El juez dictaminó que el periodista le podría "proporcionar el hogar estable y seguro que el niño necesita". A Sharon Stone sólo le dejaban verlo una vez al mes. "Mi principal preocupación es que sepa que lo apoyo, que lo quiero y que estoy a su lado", declaró tiempo después a la revista AARP. Hoy le muestra su amor en redes sociales.

A la caza del amor en una app de citas

El final de su relación con el empresario Angelo Boffa no le hizo tirar la toalla en los asuntos del corazón. En 2019 denunció en Twitter que la app de citas Bumbel le había bloqueado porque los demás usuarios creían que su perfil era falso.

Su tuit sirvió para que le levantaran el bloqueo y a partir de ahí que empezasen las citas. En una visita al programa Entertainment Tonight contó que le resultaba "muy divertido ligar por internet" y que había conocido a gente muy simpática. “Me divierto. He conocido a un par de personas encantadoras y he hecho un par de amigos. Busco a alguien que quiera tener una relación amorosa y empática”, explicó al presentador.

El derrame cerebral y la dura recuperación

En otoño Sharon Stone cumple 20 años. En realidad la actriz tiene 63 pero en otoño de 2001 volvió a nacer cuando superó el derrame cerebral por el que tuvo que tuvo que ser ingresada de urgencia. "Tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir cuando me operaron, y durante un mes no supieron si viviría", explicó la actriz, que no fue al hospital hasta que llevaba ya cuatro días de dolor de cabeza continuado.

"Mi madre tuvo un derrame cerebral. Mi abuela tuvo un derrame cerebral. Yo tuve un gran derrame cerebral"

"Mi madre tuvo un derrame cerebral. Mi abuela tuvo un derrame cerebral. Yo tuve un gran derrame cerebral, y sangrado cerebral durante nueve días", explicó la intérprete, a la que no le fue fácil recuperarse del ictus. Tardó siete años y su carrera se resintió. "Le estoy muy agradecida a Bernard Arnault. Me rescató, dándome un contrato con Dior", dijo en 2019 en una entrevista con Variety:

"Pero tuve que rehipotecar mi casa. Perdí todo lo que tenía. Perdí mi hueco en la industria. Y yo era como la gran estrella del momento, ¿sabes? (...) Fue como... la princesa Diana y yo éramos tan famosas, y ella murió y yo sufrí un ictus. Y las dos fuimos olvidadas".

Embarazada con 18 años

No tiene hijos naturales, pero sí estuvo embarazada. Tenía 18 años y muy poca experiencia sexual.

Ella y su novio no sabían los riesgos a los que se exponían. Se quedó embarazada y fueron a una clínica de Ohio a abortar. "Estaba sangrando por todas partes y mucho peor de lo que debería haber sido, pero esto era un secreto y no tenía a nadie que contar", escribe en sus memorias. "Así que me quedé en mi habitación y sangré durante días. Estaba débil y asustado y luego simplemente débil".

Cuando salió, quemó las sábanos y volvió a la escuela. Finalmente recibió asesoramiento y control de la natalidad de Planned Parenthood. “Esto me salvó: que alguien, cualquiera, pudiera hablar conmigo, educarme”, cuenta Sharon Stone. "Nadie lo había hecho, por nada"

Un hermano en la cárcel y la lucha de su hermana contra el coronavirus

Sharon Stone es la segunda de cuatro hermanos, son dos chicos y dos chicas.

Kelly, dos años menor que la actriz, fue protagonista el pasado agosto cuando tuvo que ser ingresada por coronavirus. Sharon Stone culpó del contagio a los que van por la calle sin mascarilla.

"Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene Covid-19. Esta es su habitación en el hospital. Uno de vosotros que no usaba mascarilla hizo esto. El único lugar al que fue es a la farmacia, pero no tiene un sistema inmunológico fuerte. Tampoco hay pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay que esperar cinco días para obtener los resultados”, denunció en Instagram la actriz, que un mes después recibió buenas noticias.

En septiembre, anunció que su hermana y su cuñado habían dado negativo. Esa experiencia la utilizó para llamar la atención de los estadounidenses y llamar al voto en las elecciones del 3 de noviembre de 2020: "Lo único que puede cambiar esto es tu voto".

La familia de Sharon Stone no tiene nada que ver con el espectáculo, pero han sido noticia en otras ocasiones. Cuando aún no estaba metida en la industria, su hermano mayor fue encarcelado por vender droga. La familia recibió amenazas para que su hermano no revelase para quién trabajaba y en ese momento los padres tomaron la decisión de animarla a que dedicarse al entretenimiento. Así saldría de casa y no se vería salpicada por esta situación.

Mucho tiempo después, en noviembre de 2014, la muerte por sobredosis de su sobrino Colin ocupó titulares. "Colin era un hijo maravilloso y con mucho talento. Desafortunadamente, tenía una adicción más grande que él. Lo extrañaremos mucho", decía el comunicado que compartieron en los medios.