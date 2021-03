Sharon Stone denuncia que un cirujano le aumentó los pechos sin su consentimiento

Sharon Stone ha publicado The Beauty Of Living Twice, un libro de memorias en el que ha relatado su experiencia cercana a la muerte tras sufrir un grave derrame cerebral en 2001 que casi le cuesta la vida.

Pero también ha aprovechado para sacar a la luz algunos de sus episodios más traumáticos desde que era una niña, los trapos sucios de Hollywood o cómo un cirujano decidió unilateralmente aumentarle los pechos sin su consentimiento.

Tal como explica en el libro, Sharon tuvo que someterse a una reconstrucción mamaria después de que le extirparan unos tumores benignos de gran tamaño: "Eran más grandes que mi propio pecho".

Un tema del que ha hablado en una entrevista con The Times, donde además ha revelado que al quitarse el vendaje descubrió que sus pechos eran más grandes que antes: "Según el médico pegaban más con el tamaño de mis caderas. Había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento ni mi consentimiento porque pensó que estaría mejor con unos pechos más grandes y 'mejores'".

Sufrió abusos de niña por parte de su abuelo

En The Beauty Of Living Twice, la actiz de 62 años también ha desvelado algunos hechos traumáticos de su vida como cuando, tanto ella como su hermana Kelly, sufrieron abusos por parte de su abuelo.

Por este motivo, Sharon se sintió aliviada cuando su abuelo murió cuando ella tenía 14 años, porque supo que no podría volver a hacerles daño.

La engañaron para rodar la famosa escena de Instinto Básico

Su seductor cruce de piernas en Instinto Básico se ha convertido en una de las escenas más icónicas del cine. Sin embargo, Sharon aseguró que el director de la película, Paul Verhoeven, la engañó asegurando que no iba a ser tan "explícita". Según la actriz, Verhoeven le indicó que se quitará la ropa interior para rodar la escena alegando que era por motivos de fotografía.

Además, también ha explicado que un productor, del que no revela el nombre, le obligó a tener sexo real en una escena para conseguir "una química mayor" en pantalla.