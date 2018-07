Tarantino busca prostitutas con el pecho sin operar para su próxima película

"Buscamos putas para el próximo proyecto de Quentin Tarantino" , así empezaba el anuncio en la agencia de casting para buscar chicas para el nuevo proyecto del director. El mismo día el anuncio fue retirado debido a la presión que ejerció el blog Women and Hollywood .

Quentin Tarantino está preparando su nueva película que se tratará de un western y para la que necesita algunas "chicas de compañía". Por este motivo se puso un anuncio en una agencia para realizar el casting aunque las palabras utilizadas no han sido las más adecuadas:

"Buscamos putas para el próximo proyecto de Quentin Tarantino. Caucásicas, no sindicadas, de entre 18 y 35 años para un western que se rodará entre el 21 de junio y el 25 de agosto en Los Ángeles. Sin mechas o tinte en el pelo, cejas naturales, pechos sin operar, color de pelo natural para ser fieles al periodo histórico. Talla de ropa entre la 2 y la 8. Por favor, envíen una foto junto a las medidas".

La polémica que ha generado este anuncio ha sido de tal magnitud que no ha durado ni un día publicado. El blog Women and Hollywood ha presionado hasta la retirada del anuncio asegurando que "utilizar la palabra 'puta' para describir este tipo de personajes es degradante. El hecho de que los anuncios de auditores empleen este término habitualmente no es más que un indicador del problema que sufre la industria del cine".

Por su parte, Tarantino ha intentado suavizar el tema diciendo que "no buscaba 'putas' exactamente" y que quizá el término ha estado fuera de lugar, ya que lo que en realidad busca son actrices que encajen en el papel de una prostituta para una película ambientada en el lejano oeste.