Taylor Swift cuenta que su casting para la película 'Los Miserables' fue una pesadilla

Taylor Swift ha participado en varias producciones cinematográficas como la comedia romántica Historias de San Valentín o el musical Cats.

Hace unos meses se reveló que la cantante quería hacer un cameo en la película Luna Nueva (perteneciente a la saga Crepúsculo), sin embargo, el director rechazó que Taylor Swift participara en la película.

Recientemente, hemos conocido otra producción en la que la cantante quiso participar pero no la dejaron.

Taylor Swift coincidió en The Graham Norton Show con Eddie Redmayne, conocido por películas como La chica danesa y la saga Animales fantásticos y donde encontrarlos. Allí, la cantante contó cómo conoció al actor durante una audición para Los miserables.

Taylor Swift expresó que sabía que no iban a cogerla para la película: "Dijeron que tenía el look de Cosette, pero tenía el rango vocal de Eponine, así que creo que se estableció que yo estaba allí para pasarlo bien y no para durar mucho tiempo".

A pesar de esto, convencieron a la cantante para realizar una prueba de pantalla con Eddie Redmayne: "La sentí como una experiencia que quería tener una vez en mi vida. Eddie es uno de mis actores favoritos, es ridículamente talentoso".

Cuando llegó a la audición en Londres, las maquilladoras dijeron a Taylor Swift que la caracterizarían como Eponine y que para ello tendrían que ponerle los dientes marrones y ojeras. La cantante preguntó: "¿Vais a hacer esto después de que conozca a Eddie Redmayne, Verdad?" a lo que respondieron: "No, todos te van a conocer así".

Taylor Swift contó en el programa que eso llevó a que el casting se convirtiese "inmediatamente en una pesadilla". Así, para que Eddie Redmayne no viese su aspecto, no abrió la boca para hablar.

La versión de Eddie Redmayne

Eddie Redmayne habló también de su experiencia en esa audición y reveló que no fue buena por otros motivos.

El interprete cuenta que fue raro porque estaban en distinto nivel: "Taylor Swift estaba completamente vestida como Eponine y yo estaba en mi ropa para hacer ejercicio".

Además, el actor contó que acababa de comer bolas de pan de ajo y su mayor preocupación era que su aliento no castigara a Taylor Swift, pero a la vez era difícil porque tenía que mostrar emoción.

Taylor Swift asegura que Eddie Redmayne estaba llorando y que pensó que era por su aspecto. Ahora que conoce la verdad bromeó: "Es bueno escuchar que ambos estábamos teniendo dificultades en ese momento".

En la película Los Miserables, Eddie Redmayne interpretó a Marius y los papeles para los que audicionó Taylor Swift, Cosette y Eponine, acabaron interpretándolos Amanda Seyfried y Samantha Barks respectivamente.