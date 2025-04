Terrence Howard desvela que rechazó interpretar a Marvin Gaye por ser homosexual y explica por qué

El actor Terrence Howard se ha convertido durante los últimos años en uno de los rostros más populares en Hollywood gracias a interpretaciones en producciones como Iron Man, St. Vincent o la serie Empire. Una repercusión con la que su exposición mediática ha crecido sobremanera, siendo, además, una de las estrellas más demandadas para shows en Estados Unidos.

En su última aparición en el podcast Club Random, del conocido presentador Bill Maher, donde tanto anfitrión como invitado consumen alcohol o marihuana mientras charlan distendidamente, el intérprete no ha tenido reparos en hablar de sus influencias, relaciones familiares o trabajos más destacados de su carrera.

Ha sido uno de estos proyectos el que ha generado una respuesta que está dando que hablar en la opinión pública estadounidense, ya que tal y como indica, fue uno de los posibles candidatos a haber protagonizado un biopic dirigido por Lee Daniels sobre el cantautor y músico Marvin Gaye, aunque nunca se llegó a realizar.

"Habrías sido perfecto", ha asegurado Bill Maher, aunque el actor no ha tardado en negar su idoneidad para el papel.

Recordando el momento en el que se barajaba el biopic, Terrence Howard ha desvelado que descubrió un factor crucial charlando con el músico y productor Quincy Jones. "Estoy oyendo rumores de que Marvin era gay", ha asegurado que preguntó al pionero de la Motown, a lo que este respondió afirmativamente.

"No podría ser capaz de hacerlo", ha explicado el actor. "No falseo. Me jodería, me cortaría los labios", ha aseverado ante la posibilidad de tener que besar a un hombre.

"No puedo interpretar ese personaje al 100 %", ha argumentado, detallando que su método de trabajo necesita que él se sienta cómodo en todo momento para profundizar en la interpretación.