Tom Cruise sufre un accidente durante el rodaje de Misión Imposible 6

Durante el rodaje de Misión Imposible 6, Tom Cruise ha sufrido un accidente que ha obligado al equipo de la película a cancelar la grabación, que se está llevando a cabo en Londres.

Como puede verse en un vídeo de TMZ, el actor no calculó bien la distancia cuando en una escena tenía que saltar desde un andamio a la azotea de un edificio. Y es que, al parece, a Tom Cruise le gusta grabar las escenas más peligrosas y no tiene ningún doble, como Jennifer Lopez en Shades Of Blue.

Hasta que no se sepa exactamente el estado de salud del actor, que después del incidente estaba cojeando, no se seguirá rodando la película, cuyo estreno está previsto para el verano de 2018.