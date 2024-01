Los tres actores de 'Física o química' con los que tiene más relación Angy Fernández y su opinión sobre el éxito de Úrsula Corberó

Envuelta en la promoción de su canción Sé quién soy, su apuesta para el Benidorm Fest 2024, la actriz y cantante Angy Fernández se ha pasado por el programa de Malbert para hablar de su candidatura y también, como no podía ser de otra manera, de su pasado en Física o Química.

La intérprete de 33 años ha revelado que hubo intentos de reflotar la serie tras su final en 2011 y que ella no fue de las que se negó. "Se nos ha tanteado varias veces para ver si queremos volver", ha contado en la entrevista, en la que ha explicado también que dos años después de la despedida contactaron a todos los actores otra vez.

"Yo dije que 'yo a tope, yo lo que fuera', pero compañeros míos dijeron 'ya está, que nos llamen para hacer otra cosa", ha contado en exclusiva en la entrevista, en la que también ha hablado de la relación que mantiene actualmente con sus compañeros de la FoQ.

"Al final pasa la vida. Conocemos a gente nueva, hay gente que está en otros sitios... Mal no nos llevamos. Yo hablo mucho con Maxi [Iglesias], con Adam [Jezierski], con Andrea [Duró]... y con Úrsula [Corberó] a veces le escribo y tarda en contestarme pero es normal", ha añadido.

El éxito internacional de Úrsula Corberó

Angy Fernández celebra el éxito internacional de su compañera Úrsula Corberó y reconoce en la entrevista que también se ha comparado con otros compañeros que han tenido más proyección.

"Claro que te gustaría tener un papel así internacional, pero es verdad que estoy en un momento en que no me comparo tanto. Estoy fluyendo más, me alegro por lo que le pasa. Parece que voy de falsa humilde pero te juro que me alegro de todo lo que está viviendo. Cuando veo a Úrsula en la campaña de Loewe, digo: '¡Qué guapa, mírala!", ha añadido sobre la actriz.

Su éxito se veía venir desde el principio. "Cuando la conocí iba a ser una estrella. Ella y yo éramos superamigas y yo la quiero mucho y la voy a querer siempre. Sé que si nos vamos a ver y vamos a pasar un buen rato juntas, pero ella tenía ese aura... Ana de Armas también tenía un poco eso... Esa gente que sabía lo que quería. Y yo, pues no lo sabía", ha reconocido.

"Al final, cunado lo tienes claro y te pones a tope con eso, consigues las cosas", ha apuntado la cantante.

Los diferentes sueldos de 'El reencuentro'

En la entrevista también se ha abordado otro tema espinoso: la diferencia de cachés de Física o Química El reencuentro y de la que se quejó la actriz en Twitter tras su grabación.

"No fueron justos", ha reconocido una vez más. "Mis compañeros dijeron 'yo voy por tanto dinero' y al final nosotros somos muy amigos, hemos crecido juntos y nos lo comentamos todo", ha contado sobre cómo salieron a la luz las cifras.

Angy, que estuvo en la serie desde el principio, se disgustó al ver las diferencias. "Y luego había comentarios de 'tú no eres nadie' y ya dices 'yo no sé para que hablo", ha reflexionado. "Ellos me dijeron que todos iban a cobrar lo mismo. Y eso no era verdad", ha añadido la intérprete.

Angy Fernández está volcada en la preparación de su candidatura al Benidorm Fest 2024. La cantante presenta la canción Sé quién soy, con la que quiere representar a España en Eurovisión 2024.