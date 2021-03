Las tres versiones de 'No te fallaré', la sintonía de 'Compañeros'

Compañeros debutaba en Antena 3 en marzo de 1998. Pronto, la serie se convertiría en todo un referente para una generación que vivía con Quimi, Valle y resto de alumnos del colegio Azcona sus propias aventuras adolescentes convirtiéndose en todo un fenómeno social.

La ficción acumuló millones de espectadores durante las nueve temporadas que se mantuvo en antena. Lo que pocos saben es que a lo largo de su historia en la pequeña pantalla, la sintonía que escuchamos durante los 121 episodios que duró en televisión cambió sus voces en tres ocasiones.

No te fallaré, banda sonora de Compañeros, está compuesta por Daniel Sánchez de la Hera, autor de numerosas sintonías y bandas sonoras de televisión entre las que aparece también El Internado, y fue interpretada en las primeras temporadas por el grupo Greta y los Garbo.

Más tarde, la canción cambió de intérpretes y fueron Los lunes que quedan los encargados de entonar: "No te fallaré, somos compañeros. Siempre estaré aquí si me necesitas, no te fallaré".

En su última etapa en pantalla, Marte Menguante tomó el relevo y cambió la letra para entonar su propio No te fallaré con identidad propia. El cambio de sintonía coincide con el cambio de actores que dieron vida a la nueva pandilla del colegio Azcona.