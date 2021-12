'La Voz 2021': Inés Manzano, del equipo de Pablo Alborán, se corona como ganadora

Inés Manzano , del equipo de Pablo Alborán , ha acabado llevándose la victoria de la edición 2021 de La Voz . El cantante ha arrasado en su debut como 'coach' de la mano de la joven de 20 años, que ha impresionado al público con su actuación de Easy on me , de Adele.

La Voz 2021 acaba de llegar a su final y, como en todas sus ediciones anteriores, nos ha sorprendido y emocionado. En la primera de Pablo Alborán como 'coach', el cantante ha conseguido llevarse la primera victoria en el concurso de talentos gracias a su concursante estrella, Inés Manzano.

No ha sido fácil, eso sí, pues la gran final había puesto en ello un gran reto: interpretar Easy on me, el último single de Adele y una de las más bonitas que la cantante británica ha escrito en su carrera. Sin embargo, a la altura de la diva musical, la nueva ganadora de La Voz no se ha achantado ante ello y ha conseguido deslumbrarnos con una espectacular actuación.

La joven, de 20 años, encandiló al público durante su paso por la edición y, gracias a ello, acaba de llevarse el reconocimiento a mejor voz de nuestro país. En segundo lugar quedó Julio Benavente, después de que la audiencia proclamara ganadora Manzano.

"No tengo más palabras que gracias”, ha dicho Inés visiblemente emocionada, negándose entre risas cuando le han pedido que vuelva a cantar. La cantante ha pasado de ser una auténtica tendencia en TikTok, donde supera los 400.000 seguidores, a revolucionar a España con su musicalidad.

Las emotivas palabras de Pablo Alborán

Sin embargo, su 'coach', Pablo Alborán, sí ha querido dedicarle unas emotivas palabras tras su victoria: "Desde el principio me cautivó. Es una niña con un don que espero y estoy convencido de que va a seguir cultivando y trabajando, Y sobre todo, me ha hecho emocionarme en muchas ocasiones. Espero sobre todo que se lleve un recuerdo bonito de esta noche, porque esto se queda para los restos".