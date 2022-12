DC y Warner se despiden de Wonder Woman y cancelan la tercera entrega de la trilogía // DC Studios

DC Studios y Warner Bros. Discovery se despiden de Wonder Woman. El estudio cinematográfico y la compañía han dedicido no seguir adelante con la saga de la superheronína Wonder Woman, una decisión que cambia el rumbo de las futuras producciones del universo DC.

Según informa The Hollywood Reporter, James Gunn y Peter Safran, nuevos directivos de DC, habrían decidido no continuar con la trilogía de la superheroína.

Y es que por lo que se ve "Wonder Woman no entra en la idea de Gunn a corto o medio plazo, ni en su hoja de ruta a 10 años vista para el Universo DC", algo que también afectará a otras producciones, guionistas y directores.

Gal Galdot, encargada de dar vida a Diana Prince (Wonder Woman) y Patty Jenkins, directora del filme, han quedado totalmente sorprendidas con esta decisión.

Tras la inesperada noticia, la propia Galdot ha dedicado unas palabras al personaje y a sus fans tras la noticia.

"Hace unos años se anunció que iba a interpretar a Wonder Woman. He estado muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e incónico, y más que nada estoy agradecida por vosotros. Los fans. No puedo esperar a compartir el nuevo episodio con vosotros", ha twitteado.

Esta decisión también pone en peligro la continuidad de otros proyectos de DC Studios, según dejaron ver los directivos en un comunicado que atañe a trabajadores y producciones del estudio:

"Esperamos colaborar con los escritores, directores y actores más talentosos del mundo para crear un universo integrado de múltiples capas que aún permita la expresión individual de los artistas involucrados. Nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de los personajes de DC solo se iguala con nuestro compromiso de cara a resaltar las posibilidades y la calidad humana de los personajes a los que representan, así como con sus respectivas y grandiosas", historias", han informado.