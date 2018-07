Will Smith no tiene problemas en decir lo que de verdad piensa sobre Pablo Motos

El actor Will Smith está de promoción de su nueva película “Escuadrón Suicida” , donde interpreta a un villano –no excesivamente malo, ya sabemos cómo es Will- dentro de la adaptación cinematográfica del cómic de superhéroes de la factoría DC. Pues bien, en una entrevista, preguntado por cuál es su presentador favorito, el actor lo tuvo bien claro: "Es mi hombre".

Por delante del grandísimo Jimmy Fallon, estará siempre Pablo Motos para Will Smith. Ambos forjaron una gran amistad tras su primera visita a El Hormiguero allá por el 2009, y desde entonces el actor se ha convertido en el “Embajador de Buena Voluntad” del programa de Antena3 y, por supuesto, de su conductor: Pablo Motos.

“Oh, Pablo, Pablo”, dice en perfecto castellano cuando le preguntan por él en una entrevista para Papel. “¡Pablo es mi hombre”, asegura Will. “Con él alcanzas el máximo de diversión que se puede vivir en un plató”.

Will Smith y Pablo Motos en El Hormiguero / Antena3

Y seguro que es así, porque el actor adquirió los derechos para exportar el formato del programa a Estados Unidos, y allá donde va, habla maravillas de Pablo, El Hormiguero, y seguro que se acuerda hasta del susto que dieron Trancas y Barrancas, o el momentazo cantando el “Ay toro, torito… Ay torito braaavo”. Memorable. Os dejo el vídeo al comienzo de la noticia, porque no recuerdo reírme más viendo un programa de televisión –es verdad que no veo mucho la tele- que en aquel momento. Tal vez contagiada por el buen rollo que destilaba el tándem Motos-Smith (aunque lo parezca no es un taller del sur de Alabama) en el plató.

Desde entonces son muchos los amigos de Will Smith en Hollywood que se han animado a visitar el plató de El Hormiguero. Él mismo ha vuelto en varias ocasiones, incluso con su hijo. Y, casualidades de la vida (en Hollywood), la última vez que estuvo allí fue precisamente con su compañera de reparto en ‘Escuadrón Suicida’, Margot Robbie, con quien promocionaba entonces la película ‘Focus’.

Will Smith y Margot Robbie en El Hormiguero 3.0 / antena3.com

Os dejo un par de vídeos, por si hubiese alguna duda del buen rollo que hay entre estos dos cracks. ¡Ah! Y dejo también un vídeo sobre su paso por el programa de Fallon -que aunque no es su preferido, también mola-, en el que hizo la entrada más épica que recuerdo en este tipo de programa de televisión: ¡Sobre un unicornio! ¡Ahí es ná!