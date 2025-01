Yolanda Ramos se salta en guion en los Premios Feroz y causa revuelo en redes

Aun con la resaca de los Premios Feroz, que se celebraron este sábado en el Pazo da Cultura de Pontevedra, en redes sociales continúa coleando uno de los momentos más polémicos de la gala.

Fue cuando la actriz y humorista Yolanda Ramos se subió al escenario para presentar una de las categorías de premios. Aunque los guionistas de la gala habían preparado un libreto para ese espacio, Ramos decidió saltárselo y jugar a la improvisación.

"Esto va a ser lo más verdadero que habéis visto en mucho tiempo. Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije 'no me gusta", anunciaba la actriz de Paquita Salas. "Desde el respeto máximo a un equipo de guionistas que hay. Ellos han sido súper generosos", decía antes de que Daniel Guzmán apostillase que "no les quedaba otro remedio". "Ellos nos han dicho que 'maravilloso'. Me parece que eso es trabajar en equipo. Y lo digo de verdad", terminaba la intérprete en el fragmento que se ha hecho viral en redes.

Lejos de pasar desapercibido, esta rotura de guion ha provocado multitud de críticas en las redes sociales. La mayoría de profesionales del sector, como Alberto Rey. "Yolanda es solo caos y falta de respeto. Te han escrito la intervención, respeta ese trabajo", decía, enfadado.

También Javier Giner, que recogía el Feroz a Mejor Actor en nombre de Oriol Pla (protagonista de su serie Yo, Adicto) por su ausencia, mostraba su desacuerdo. "Me parece una falta de respeto y educación. Así no mola", destacaba en sus redes sociales.

También hay quien deja en el aire la idea de que la intervención, por surrealista que suene, estuviera así de pactada y planeada. De momento, ni Yolanda Ramos ni la Academia de Cine se han pronunciado al respeto.