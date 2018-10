El 'zasca' de Aitana en 'El Hormiguero': "Quiero que me den un premio por mi música no por mi flequillo"

Aitana Ocaña ha visitado El Hormiguero donde ha desvelado todos los detalles de su próximo álbum. 'Trailer' será la primera parte del disco y tendrá seis canciones y un remix de 'Teléfono'.

Precisamente gracias a esta canción, que está siendo todo un éxito, Aitana ha recibido el doble disco de platino. La cantante confiesa estar muy emocionada con todo lo que está ocurriendo y explica que todavía le cuesta asimilar cómo ha cambiado su vida en tan sólo unos meses. Con su nuevo trabajo la catalana viajará a México, Ecuador y en Los Ángeles para promocionarlo: "Estoy flipando", asegura.

En un momento del programa, los descarados Trancas y Barrancas sometieron a Aitana a una batería de preguntas entre las cuales le preguntaban si se cortaría el flequillo por un Grammy. Aquí la artista fue tajante: "Esta pregunta no tiene mucho sentido. Quiero que me den un premio por mi música, no por mi flequillo".

Aunque ante la insistencia de la hormiga por saber si estaría dispuesta a cambiar uno de los rasgos más característicos de su imagen por conseguir el premio más importante de la música, la artista acabó cediendo.

Otro de los momentos más incómodos del programa fue en las redes sociales, donde los fans se quejaban de que interrumpieran la entrevista de Aitana con secciones que no tenían nada que ver como la la de Pilar Rubio o Núria Roca, especialmente molestos por la de ésta última ya que no incluían a la invitada en ella.