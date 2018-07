Cómo un buen o un mal ángulo puede cambiar lo que muestras en las redes sociales

Instagram no es el mundo real y todos lo sabemos pero, a veces, no está de más recordarlo con ejemplos como este.

La bloguera estadounidense Anna Victoria ha demostrado, como muchas otras 'instagramers', que no es oro todo lo que reluce en la famosa red social. Sabrás de lo que hablo si tienes Insta o has entrado alguna vez en la aplicación más famosa para subir fotos. Cuerpos increíbles, looks de ensueño, desayunos fascinantes, parejas envidiables...Pero no todo es tan maravilloso como parece, ya que no tenemos que olvidar que no es más que eso: una aplicación para subir fotos, que generalmente, demuestran lo felices que somos en un determinado momento.

Pero, además de mostrar la felicidad instantánea, también muestra los cuerpos asombrosos de muchas y muchos modelos. Uno de estos cuerpos 'asombrosos' es el de Anna Victoria, una joven estadounidense que reúne más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram. La experta en 'fitness' ha compartido una foto destinada a revelar que no todos los cuerpos perfectos que vemos en la red social son reales.

¿Cómo lo ha hecho? Subiendo una serie de fotografías en las que se ve cómo es su cuerpo si se toman desde una perspectiva determinada u otra diferente. En una de las fotografías aparece posando frente a un espejo con un abdomen muy tonificado, imagen que ha logrado tener más de 21.000 'me gusta' en la red social.

Unos días más tarde, decidió compartir una imagen en la que aparecía la fotografía donde posaba en bikini frente a un espejo y al lado una instantánea con la misma ropa pero desde otro ángulo. En la segunda imagen su cuerpo no parece el mismo, y es que su vientre tonificado parece haber desaparecido al haber cambiado la postura y estar sentada, mostrando algún que otro ''michelín''.

En el texto que acompaña esta fotografía, la entrenadora escribe "Yo un 1% del tiempo vs. 99% del tiempo". Con esto pretende explicar que la perspectiva desde la que se toma la imagen influye mucho en la apariencia y que, normalmente, su cuerpo se parece más al de la imagen de la derecha. Continúa escribiendo que a ella le encantan las dos fotos por igual y que un mal o un buen ángulo "no cambia tu valía". Con esta publicación, Anna Victoria pretende recordar que los cuerpos 'perfectos' que aparecen en las cuentas de Instagram no representan la vida real (lo sabemos, pero no nos viene mal recordarlo de vez en cuando).