Piden el cierre de una discoteca en Murcia por su última publicidad sexista

En el cartel publicitario que ha difuncido la discoteca aparece una joven con un plátano acompañado de frases sexistas como "os vamos a poner fuertes" o ''la mujer que no cuida su plátano, viene otra y se lo come''.

Una conocida discoteca de Murcia ha generado una gran polémica por la última publicidad de su establecimiento. Estamos mal-acostumbrados a ver la diferencia de género que se palpa en las discotecas un sábado noche, muchas personas lo han interiorizado como algo ''normal'' pero si ves la frase de este anuncio y te causa indiferencia (seas hombre o mujer), desde luego,debes hacértelo mirar. ''La mujer que no cuida su plátano, viene otra y se lo come'', ni cortos ni perezosos, los encargados de este pub han decidido que la mejor forma de dar publicidad a su establecimiento era con una frase machista, retrógrada y por qué no, repugnante. Menos mal que existen organizaciones y personas que mediante sus redes sociales denuncian situaciones como esta. Desde El Frente de Acción Estudiantil (FAE) ha pedido el cierre de dicho local así como el grupo político Izquierda Unida Verdes Región de Murcia que también denuncia mediante Twitter, el cartel que ha provocado la polémica entre los usuarios de redes sociales. "¿Patriarcado, dónde?", decían desde la cuenta de la formación. Gracias a las denuncias de los usuarios, se ha iniciado una petición en Change.org para cerrar el establecimiento.