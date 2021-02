La adorable y eufórica reacción de una bebé al probar el chocolate por primera vez

Probablemente no recuerdes cómo reaccionaste la primera vez que probaste el chocolate, el postre favorito de muchos niños y mayores. Sin embargo, Victoria Jagger, una mujer inglesa de 36 años, quiso grabar a su hija Sommer probando este manjar por primera vez para poder recordar ese momento cuando la pequeña sea mayor.

En cuanto prueba una cucharadita, la euforia de la bebé es tan grande que no puede reprimir su alegría abriendo mucho los ojos y moviéndose con excitación. Después de tantos purés, llegaba el momento de probar el chocolate y la pequeña Sommer no se esperaba que el sabor fuese tan dulce y agradable. Por su expresión, podemos adivinar que la niña será una gran amante de los dulces. No cabe duda.

La cuenta de Youtube Cater Clips es la que se ha encargado de viralizar este momento tan especial, una inocente sorpresa que la pequeña Sommer no pudo evitar reprimir.

¿A partir de qué edad podemos dar chocolate a los bebés?

El cacao en polvo puede ser una buena solución a partir de los 15 meses para los niños que no quieran tomar leche porque no les gusta el sabor.

Las tabletas de chocolate, en cambio, debemos reservarlas para cuando el niño o niña haya cumplido ya los dos años de edad. Además de vitaminas y minerales como el potasio, el magnesio o el fósforo, el chocolate contiene propiedades estimulantes que pueden alterar el sistema nervioso de un niño muy pequeño. Por ese motivo es recomendable esperar hasta los dos o tres años para empezar a darle mouse de chocolate o cremas de este sabor que sean fáciles de ingerir.