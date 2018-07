El DJ arruina la entrada triunfal de una novia a la iglesia

Cuando hay que organizar una boda, hay cosas en las que es mejor no ahorrarse algunos euros. Si no que se lo digan a la novia protagonista de esta noticia, que no todo salió como esperaba en el que se acabaría convirtiendo en el peor día de su vida.

La novia hace acto de presencia en la iglesia, y cuando se dispone a empezar a andar para realizar su entrada triunfal, la marcha nupcial que empieza a sonar da un giro inesperado mezclándose con el éxito de David Guetta I'm In Miami Beach.

En este momento la cara de la novia cambia por completo de felicidad a absoluto terror, y se queda quieta pese a la insistencia de su acompañante: la novia se niega a entrar en la iglesia mientras suene esta música. Vamos, lo que viene a ser un día para recordar.