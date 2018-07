Así han crecido los niños del viral "Charlie bit my finger" diez años después

En el año 2007 un padre británico subía un vídeo a Youtube en el que sus dos hijos pequeños eran los protagonistas. El pequeño le mordía el dedo al mayor y éste se quejaba. El padre lo subió con el fin de que sus familiares lo viesen, pero la cosa se fue de madre y acabó siendo uno de los vídeos más vistos de todos los tiempos, con más de 800 millones de visualizaciones.

Se supone que la familia ganó alrededor de un millón de libras con este vídeo. Ahora, diez años después, Charlie tiene 11 años y Harry 13 y son así:

Feel old yet?

These are the 'Charlie bit my finger' kids... pic.twitter.com/GEkNS8WNbJ