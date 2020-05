Experimento: Así de rápido se propaga el virus durante una simple comida

La nueva normalidad cambiará nuestra manera de relacionarnos. Y no lo hará a la fuerza, sino que seremos nosotros los que debamos adaptarnos a esta realidad para seguir adelante. Tomar precauciones y seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no es suficiente para mantener a raya el virus, ya que cada uno debe ser responsable de sus propios actos y debe cuidarse de no contagiar al resto.

Ahora que en muchos lugares de España las terrazas y los bares vuelven, poco a poco, a recuperar su actividad normal, estaría que bien que todos conociésemos la extrema facilidad con la que se propaga un virus durante una comida.

La televisión pública japonesa NHK ha llevado a cabo un experimento televisivo para mostrar la importancia de los consejos de prevención. Querían demostrar la rapidez con la que se propagaba un virus y los peligros que podría haber detrás de tantos contagios.

De las 10 personas que participaron en el experimento, se seleccionó a uno de ellos para ser el primer infectado. A este 'paciente cero' se le aplicó en las manos un líquido transparente que bajo la luz fluorescente cobraría un color azul. El experimento se inició ahí, recreando como si el supuesto infectado se hubiese tosido en una mano.

Al cabo de 30 minutos, tiempo en el que los comensales disfrutaron de un buffet libre, los responsables encendieron la luz ultravioleta para comprobar cuántas superficies y personas estaban ahora infectadas con el rastro del líquido transparente. Los platos, las pinzas para servir la comida, las manos de todos los participantes... El virus incluso llegó al rostro de tres comensales.

EL JABÓN, LA CLAVE PARA DESTRUIR EL VIRUS - LÁVATE LAS MANOS

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o con un desinfectante de manos a base de alcohol) puede desactivar el virus. No visites ningún bar o terraza si tienes síntomas para evitar la propagación del virus.