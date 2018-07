42 cirugías y más de 300.000 euros para parecerse a Ken

Hace un año contábamos la historia de Celso Santebañes, un joven brasileño de 20 años cuyo sueño de ser el 'Ken Humano' se veía truncado por la leucemia. Ahora vuelve a sorprendernos la historia de otro brasileño. Rodrigo Alves es azafato de vuelo afincado en Londres y lleva más operaciones que años tiene: 42 cirugías en poco más de 30 años para convertirse en el nuevo 'Ken Humano'.

Rodrigo Alves empezó su fijación por convertirse en el 'hombre ideal' en 2004, con tan solo 17 años, después de que un desajuste hormonal le hiciera víctima del bullying. "A los siete años me enviaron a un internado. Los niños me empujaban por las escaleras y metían mi cara dentro de un urinario. Tenía pechos como las mujeres y estaba gordo, feo y deprimido", comenta al diario británico The Mirror.

Lleva gastados más de 300.000 euros en operaciones estéticas: 12.000 euros en unos glúteos firmes, 30.000 euros en implantes de silicona para el pecho y más de 40.000 euros en cinco operaciones de nariz.

Mucha gente opta por ir al gimnasio para obtener de manera natural un cuerpo tonificado. Pero Rodrigo Alves asegura que, por un problema endocrino, no puede modelar su figura con ejercicio. Por este motivo, Alves también ha gastado más de 60.000 euros en el implante de una tableta abdominal six-pack con su propia grasa y piel.

Además del sacrificio económico, al que ha podido hacer frente gracias a la herencia de sus abuelos españoles, este Ken Humano debe inyectarse bótox dos veces al año y tomar un cóctel de pastillas diarias para evitar la retención de líquidos, la caída del cabello y la falta de colágeno.

Hace tres años Rodrigo Alves estuvo a punto de morir, después de que una bacteria contagiara su organismo durante una operación para aumentar sus bíceps, y hubiera perdido la vida si ésta llega a alcanzar su corazón. Como consecuencia, perdió la sensibilidad de los brazos. Pero afortunadamente salvó su vida y ahora 72.000 seguidores siguen su evolución en Instagram. ¡Incluso ha conseguido ser presentador de televisión!

A pesar de la falta de naturalidad de su aspecto, Rodrigo Alves se muestra satisfecho: "todo el dolor para alcanzar la perfección ha valido la pena", asegura.