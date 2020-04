Compra 28 toneladas de cebolla y se hace pasar por comerciante para saltarse el confinamiento

Jaime Rueda, un enfermero madrileño, ha explicado a través de Twitter la desagradable situación que vivió en un supermercado en Fuenlabrada. A pesar de tener una acreditación que le permite no hacer cola por ser sanitario, para no exponer al resto de personas del establecimiento a un posible contagio, le increparon e incluso le persiguieron al salir de la tienda: "Me fui con una vergüenza y unas ganas de llorar horribles".