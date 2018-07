Críticas a la televisión marroquí por enseñar cómo tapar con maquillaje los golpes de la violencia machista

El programa Sabahiyat de la 2M TV marroquí, el segundo canal de televisión generalista de Marruecos , ha generado una gran polémica por su última emisión. Días antes del Día Internacional Contra la Violencia de Género, la cadena emitía un ' tutorial de maquillaje ' para que las mujeres maltratadas aprendiesen a disimular los golpes. Las críticas no han tardado en llegar y no es para menos.

Maquillaje para encubrir pruebas de violencia machista. Esta ha sido la ''brillante'' idea que ha tenido un programa emitido en la cadena pública marroquí. El programa comenzaba con una presentadora muy sonriente que explicaba cómo una mujer, víctima de violencia machista, puede encubrir los golpes y moratones de su cara con un ''gran'' truco de maquillaje. ''¡Y ya está! Aquí no ha pasado nada'', le faltó decir a la presentadora.

En primer plano, aparece una mujer con la cara hinchada y cubierta de contusiones negras y azules falsas. Después de unos cuantos ''truquitos'' de maquillaje, ¡Tachán! La ''brillante'' presentadora se despide del programa diciendo: ''Esperamos que estos consejos de belleza le ayuden a seguir con su vida diaria''. Vergonzoso.

Gracias a las redes, las críticas no tardaron en llegar y el canal de televisión, a través de un comunicado en Facebook, ha querido disculparse al respecto. Según el escrito, la administración considera que esta sección es completamente inadecuada y que no sigue el juicio editorial de la cadena de la televisión. También decidieron borrar el vídeo.

"Este enfoque está en total contradicción con la línea editorial del canal puesto que 2M está comprometida con la defensa de los derechos de la mujer desde sus inicios", explica el comunicado, "nos comprometemos a tomar las medidas necesarias contra los responsables de este error y de reforzar los instrumentos de control y supervisión sobre el mismo". También ha querido agradecer a los ciudadanos su rápida respuesta a través de las redes sociales y recordar nuevamente su firme compromiso con la defensa de los derechos de la mujer que es, y seguirá siendo, uno de los valores fundamentales de la cadena.

Sin embargo, a veces, no sirve con pedir perdón y ya está. Hablamos de un país donde según cifras oficiales de La Encuesta Nacional de la Prevalencia de la Violencia de Género, (la primera que se ha hecho sobre este tema), seis de cada diez mujeres han sufrido violencia de género. Normalizar esta situación con programas como el que ha emitido esta cadena pública es vergonzoso, indignante, denigrante y de no tener ningún tipo de humanidad (por no hablar de la falta de ética, moralidad y respeto del medio de comunicación). Una situación como esta solo ayuda a que el maltratador siga ejerciendo su violencia de manera normalizada, haciendo que la mujer maltratada se siga sintiendo culpable y merecedora de estar en esa situación y que una lacra como es la violencia de género, siga existiendo en el mundo. ¿Lo peor? Los estudios marcan que seis de cada diez agresores en Marruecos son menores de 35 años.

Como consecuencia, una mujer marroquí, una de tantas indignadas, ha iniciado una petición en Change.org (puedes firmarla Aquí) en la que pide ''acciones severas contra el programa 'Sabahiyat' y el canal 2M''. Hay que recordar que Marruecos no cuenta con ninguna política ni programa para luchar contra esta lacra social. España, por su parte, colabora con el Gobierno marroquí formando a personal sanitario para dar asistencia a mujeres maltratadas.