Cuando veas el cambio que ha pegado Wendy Sulca, no la vas a reconocer

¿Quién dudó de que Wendy Sulca se convertiría en una prometedora cantante cuando la conocimos hace casi una década? Por entonces era una niña de seis años ataviada con trajes regionales de su Perú natal. Sus vídeos como La Cerveza o La Tetita se viralizaban a uno y otro lado del Atlántico, consiguiendo millones de reproducciones. Fueron los grandes mega hits de su álbum debut ¿Papito por qué me dejaste?.

El folklore andino dio paso al pop más mainstream, cantando junto a artistas de la talla de René Pérez de Calle 13, Andrés Calamaro o Fito Páez. Y aunque no se ha cortado a la hora de versionar temas como (Everything I Do) I Do It For You de Bryan Adams (bajo el título Mira mis ojos), Like a virgin de Madonna o Wrecking ball de Miley Cyrus (ella la ha llamado Explosión), nunca ha perdido ese estilo huayno que tanto la caracteriza.

¿Y que ha sido de Wendy Sulca? La joven acaba de cumplir 20 años y se ha convertido en un pibón en toda regla. Con una sonrisa que cautiva, la joven está más guapa que nunca, y ahora no solo se dedica a la música. Wendy ha dado el salto al cine, debutando en la película chilena Coach, que se estrena a finales de julio. ¿Cómo te quedas?