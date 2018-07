Descubre la historia de Austin Shifflett: perdió 80 kilos y ahora ayuda a otros chicos con sobrepeso

El sobrepeso es algo muy serio y no siempre se tiene la conciencia necesaria sobre los problemas en los que puede derivar. Un caso que está dando la vuelta al mundo a través de la red es el de Austin Shifflett, un chico de 22 años que llegó a pesar 148 kilos.

Fue víctima de acoso escolar debido a su sobrepeso y terminó cayendo en una enorme depresión que hizo que no saliera de casa y que se refugiara en los videojuegos, los refrescos y en la comida basura. Estos malos hábitos tenían que terminar pasándole factura y sufrió un ataque al corazón a pesar de su corta edad.

En ese momento Austin decidió poner fin a esa situación y empezó a ir al gimnasio de manera regular, aunque siempre por las noches ya que le avergonzaba que lo vieran otras personas y cambió su dieta drásticamente. En tan sólo 10 meses Austin había perdido 70 kilos lo que hizo que recuperase la confianza en sí mismo y su actitud hacia los demás cambió. "Mi relación con las mujeres ha cambiado drásticamente", delcara Austin en su cuenta de Facebook donde explica toda su experiencia.

Pero esto no acaba aquí, Austin está estudiando medicina deportiva para ayudar a otros jóvenes que están pasando por la misma situación que pasó él y animarlos a cambiar sus vidas: "Sólo quiero transmitir a los demás que tienen que aprender a aceptar sus fracasos. Yo he fallado muchas veces, pero no por ello he renunciado", explica en su perfil de Facebook.