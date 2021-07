Despedida del trabajo tras pillarla su jefe viendo la Eurocopa en el estadio

La joven consiguió entradas de última hora para ver el partido entre Inglaterra y Dinamarca y, convencida de que no le darían el día libre, se inventó una excusa para ausentarse del trabajo. Sin embargo, lo que no calculó fue que la cámara la enfocase durante una de las celebraciones.

A Nina Farooqi, una mujer de 37 años, su pasión por la Selección de Inglaterra la ha llevado a perder el trabajo. Una amiga de la joven consiguió un par de entradas para el encuentro entre Inglaterra y Dinamarca a través de un sorteo y, sin cavilar las posibles consecuencias, decidió mentir en el trabajo para poder acudir al estadio.

Convencida de que no le iban a dar el día libre por la escasez de personal en su empresa de comunicación audiovisual, Farooqi fingió sentirse enferma para ausentarse de su puesto de trabajo. Fue el pasado miércoles día 7 cuando ambas amigas cogieron el tren desde Leeds a la capital, Londres, para llegar a tiempo al partido y disfrutar del encuentro en el estadio de Wembley.

Primero marcó Dinamarca, pero el empate de Inglaterra no tardó en llegar y su afición lo celebró desde las gradas con gritos y aplausos. Un festejo lleno de entusiasmo que las cámaras del estadio recogieron y que llevó a Farooqi a salir en uno de los planos que estaba retransmitiéndose en directo por televisión. Su rostro lo vieron millones de personas, y su jefe también.

Al día siguiente y tal y como cuenta The Telegraph, la joven recibió una llamada de su superior informándole que no era necesario que volviese a su puesto de trabajo ya que estaba despedida.

La joven asegura ahora sentir "un poco de arrepentimiento porque nadie quiere que le despidan, pero también habría odiado arrepentirme por perderme algo así. Lo volvería a hacer". Además, añade que aunque intentó explicar lo sucedido, su jefe no atendió a justificaciones. "Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles porque lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida", dijo.