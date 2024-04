La divertida comparación de Rodrigo Cuevas de la libertad...con una airfryer

Rodrigo Cuevas se ha convertido en un icono del arte trasgresor, arriesgado y capaz de romper barreras, siendo este uno de los motivos de su apabullante éxito.

En septiembre de 2023 lanzó su último disco Manual de romería y este 2024 tiene la agenda cargada de citas en algunos de los festivales de música más importantes. En plena promoción, el artista folk asturiano ha visitado el programa de Marc Giró y ha aprovechado para hacer una reivindicativa reflexión en favor de la libertad.

Como uno de los referentes más influyentes del colectivo LGTB en España, Rodrigo ha recordado el retroceso en derechos que se está viviendo en el mundo y podría extenderse a otros países, como el nuestro. "La libertad es una cosa como la airfyer (freidora de aire)", ha comenzado explicando, dejando al presentador boquiabierto.

"La tienes ahí en casa, pero no la usas para nada y, de repente, cuando te acuerdas, ya no funciona", ha dicho entre risas el cantante. "Hay que estar todo el rato engrasándola", ha terminado, haciendo referencia a que no hay que dar por sentado ningún derecho conquistado.

Rodrigo Cuevas se define como "agitador folclórico", un término que usa porque "siempre quieren ponerle etiquetas", así que él lo eligió porque "lo define, pero no lo limita". Entre risas, el cantante y Marc Giró han repasado algunos de los términos con el que la prensa se ha referido a él.

'Freddie Mercury asturiano', 'Auténtico huracán de creatividad' o 'Enfant terrible asturiano' son algunos de sus preferidos.

Rodrigo Cuevas es todo lo que se dice de él y mucho más. Una estrella del folk asturiano que ganó el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023 "por la singularidad de su obra con una propuesta trascendente que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea".

El jurado valoró que "su proyecto artístico aporta un fuerte compromiso por la diversidad" y destacaron "la intensidad de su música en directo y su imaginario sumamente personal".

Rodrigo Cuevas, ganador del Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023